Otro quiero y no puedo del Cacereño Femenino

Empieza a ser preocupante. El Cacereño Femenino quiere, pero no puede. El equipo compite, no se rinde en momento alguno, pero no encuentra los mecanismos con los que hacer daño al rival. En este caso, un Deportivo Abanca que vive en las alturas de la Primera Federación Femenina y que seguirá ahí después de llevarse la victoria de Pinilla (0-2), algo que no consiguió en ninguno de los dos encuentros de la campaña pasada. En el primero, en liga regular, se fue goleado. El segundo, en el playoff, acabó en empate.

Pero muchas cosas han cambiado desde la campaña pasada. Al menos para el Cacereño, que ha cambiado los puestos de cabeza de la clasificación por el furgón de cola tras acumular seis jornadas en las que únicamente ha sumado un punto. Su única victoria, en la primera jornada, queda llega lejos.

Y ahora llega la Copa de la Reina, donde sí le están saliendo las cosas, pero que obligará al equipo a volver a saltar el terreno de juego el miércoles para enfrentarse al Alavés en la tercera ronda del torneo del KO. Puede servir para olvidar los problemas en liga. O para aumentarlos. Ya se verá.

Ante el Dépor se vio un Cacereño por momentos impotente, incapaz de traspasar el orden defensivo impuesto por un Dépor que no quiere caer en los errores del curso pasado y ver cómo se le escapa el ascenso en el último suspiro.

Primer tiempo sin riesgos

El duelo comenzó eléctrico, con dos equipos imponiendo velocidad al juego, pero sin asumir más riesgos de los necesarios. La mejor ocasión de este primer tiempo fue para el Dépor cuando apenas se había jugado 40 segundos. Internada por la derecha de Millene, que disparó potente y raso para que el balón se marchara lamiendo el poste. También la tuvo Carlota a la media hora, cuando obligó a Delia a desviar a córner. El bagaje ofensivo del Cacereño fue un pase filtrado de Carmen Acedo a Angie al que no llegó la colombiana cuando se quedaba sola ante la guardameta y un disparo de Esther, de las mejores este domingo, que se fue alto cuando la primera parte llegaba a su fin.

En la segunda parte pronto se decantó la balanza a favor del Deportivo. Avisó en el 47 con un córner muy cerrado que sacó Delia. Pero no pudo hacer nada tres minutos después, en el 50. La coruñesa Elena colgó una falta al segundo palo, donde Raquel García cabeceó para encontrarse con el larguero con tan mala suerte que el balón cayó sobre la línea de gol, donde esperaba la central Inés Altamira para empujarla dentro de la portería.

Intentó reaccionar el Cacereño, con Angie y Acedo presentes en todas las peleas en el centro del campo, pero sin demasiada profundidad en ataque. Además, el Dépor se lanzaba a toda velocidad a las contras y hacía peligrar la portería de Delia.

Así llegó el segundo. Contraataque rival y mal despeje de la meta cacereña que permitió al Dépor recuperar el balón en el medio campo. Después, un medido pase de Millene dejó sola a Ainhoa Marín, que no desaprovechó la oportunidad. 0-2, minuto 66.

Se volcó el CPC sobre la portería rival en el último cuarto de hora y lo más peligroso fue una acción de Sonya Keefe que Altamira sacó sobre la misma línea cuando la portera ya estaba superada. También la tuvo el Dépor con un disparo de falta de Ayaka, ex del Cacereño, que Delia repelió con una gran intervención. Así murió el partido, con las verdes chocando una y otra vez contra el muro coruñés y con la central Mireia jugando de '9'.

Victoria del filial

Por otro lado, el filial del Cacereño Femenino, de Segunda Federación, se impuso 0-1 al Femarguín con un gol de Alejandra López. Las verdes frenan así su mala racha de tres derrotas consecutivas.