El rival del Villanovense en la Copa se sabrá el miércoles

En Villanueva de la Serena ya cuentan las horas para que llegue el próximo 15 de noviembre. El próximo miércoles, a la una de la tarde, se celebrará en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que el único representante extremeño será el Villanovense.

El sorteo se debería haber celebrado este martes, pero la suspensión de los encuentros entre Gimnástica Segoviana y Sestao River, así como el Atzeneta ante el Real Zaragoza, pospusieron la fecha del sorteo hasta que se produjera el señalamiento de estos dos encuentros.

Los serones, tras doblegar hace apenas unos días al Ibiza, estarán presentes en el bombo de los equipos de Segunda Federación que esperan la suerte de un Primera División, a quien recibirán el 5,6 o 7 de diciembre. Un premio con el que ya sueñan jugadores, directivos y afición del club serón, que no ven un equipo de primer nivel nacional por el Municipal Villanovense desde la temporada 2018/2019, cuando el Sevilla no pudo pasar del empate a cero ante los serones. Por cierto, el Villanovense nunca ha perdido en casa ante un equipo de Primera División, ya que el encuentro anterior, ante el Barcelona, también se saldó sin goles.

El caso es que en Villanueva no se habla de otra cosa estos días y entre la directiva del club hay varias preferencias claras para el sorteo, aunque luego será el azar lo que determine la suerte del club serón. Entre las preferencias se encuentran Real Betis, Sevilla, Athletic Club o Real Sociedad. Y es que cabe recordar que en esta segunda eliminatoria aún no entran los equipos que participan en la Supercopa de España, es decir, Barcelona, Real Madrid, Atlético y Osasuna. El motivo de preferir a los equipos andaluces como el Betis o el Sevilla es la proximidad geográfica con la capital hispalense, ya que eso permitiría, en principio, arrastrar un mayor número de aficionados, lo que redundaría en beneficio económico para el club y para la ciudad. No obstante, en el club entienden también que poder recibir a un Primera División, sea cual sea, ya es un premio.