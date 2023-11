Laura Gutiérrez, el músculo como mensaje

Laura Gutiérrez Rodríguez nació en Zamora hace 32 años, pero desde hace un lustro vive en Cáceres. Es logopeda, pero su superpoder oculto va más allá de mejorar la dicción de personas con discapacidad: es campeona del mundo de culturismo natural. El título lo ha reeditado hace unos días en la ciudad italiana de Perugia, donde ha confirmado su dominio internacional de una categoría como la de fitness Model PRO en la que ha acumulado numerosos éxitos desde que empezó en ella, allá por 2016.

El culturismo natural huye de las sustancias que a menudo se asocian con este deporte. Sí se toman determinados suplementos vitamínicos que no alteran el físico. Todo lo demás es gimnasio, alimentación y descanso. «Entreno cuatro días a la semana durante hora y media», cuenta. «Este es un hobby muy caro. Todo cuesta dinero, incluyendo los viajes. Sí que hay premios en metálico que te ayudan a cubrir todos los gastos», señala.

Así ha conseguido que los jueces de las competiciones puntúen muy alto el físico que ha conseguido. «La base de todo culturista competitivo es la fuerza, es lo que al final te va a dar la estética que pretendes. Hay que entrenar muy duro», sostiene. Ahora la tutela Dani Prada, «un gran defensor del powerbuilding», destaca. En Cáceres entrena en el gimnasio Altafit.

Con más de 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@lauragr_bfit), la de Perugia ha sido la última experiencia de una carrera que alargará «hasta que esto ya no me apasione». Ahora se está planteando tomarse un respiro en el 2024, como ya hizo en el 2021 para coger fuerzas y que cuerpo y mente se tomen un respiro. «Para mí esto es como siempre. Antes de las competiciones me sigo poniendo nerviosa como el primer día y a la gente le extraña. Yo les digo que da igual, porque si algo no te pone nerviosa, es que no te emociona», apunta.

No son familia, comparte apellido y amistad con Esther Gutiérrez, la coriana campeona de España de powerlifting. Laura Gutiérrez también lo ha practicado buscando otra vez probar sus límites. «No tienen nada que ver, aunque se complementa mucho con el culturismo», reconoce. Puro músculo.