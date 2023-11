No todos son alegrías para el Montijo tras la segunda victoria de la temporada. El guardameta extremeño Sergio Tienza, uno de sus capitanes, se ha vuelto a lesionar su maltrecha rodilla izquierda y, en principio, estará entre dos y tres meses alejado de los terrenos de juego.

Según ha sabido este periódico, el diagnóstico exacto de su lesión es la rotura de la plastia de su rodilla con un esguince del ligamento lateral. No hay una rotura total del ligamento cruzado y eso quiere decir que no habrá quirófano. Por el momento. La idea es que el jugador siga un tratamiento intensivo de rehabilitación para recuperarse del esguince y fortalecer la rodilla evitando una operación que le haría perderse toda la temporada. Si el tratamiento no lograra resultados, habría que pasar por el quirófano.

«Lesionarse nunca llega en buen momento, pero es verdad que me estaba encontrando bien y veía cómo el equipo estaba creciendo. Hay que tener mente positiva ante esto» decía el portero, cuya lesión se produjo en el tiempo de descuento del partido ante el Guadalajara cuando hizo un salto y apoyó mal la rodilla.

Ésta no es una situación nueva, por desgracia, para Sergio Tienza. El primer revés para él llego en el peor momento. Fue en su primer año en el Real Betis, con toda una carrera de proyección por delante, cuando se lesionó con rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Ahí tuvo que pasar por quirófano y perderse su primera temporada de bético. En su segundo año en Heliópolis, recayó de la lesión y optó por hacer un tratamiento de fortalecimiento de la zona como el que hará ahora en Montijo. Si es cierto que aquellas dos lesiones tan seguidas le truncaron su etapa en el Betis y quien sabe si una carrera más arriba.

El Montijo, de momento, esperará a Tienza, aunque ahora correrá el riesgo de tener que llamar al portero juvenil Javi para todas las convocatorias del primer equipo. Bajo los palos estará ahora el portero holandés Dani Atanes, de tan solo 22 años, quien debutó el pasado fin de semana con el Montijo manteniendo la portería a cero en Canarias.