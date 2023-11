En este fútbol tan moderno hay un perfil cada vez más habitual de jugadores que van a la caza de proyectos con maletines forrados de billetes. Son jugadores con un caché jugoso en el mercado de los modestos, pero que buscan más un último atracón de dinero antes que un crecimiento futbolístico y profesional. No es el caso, ni mucho menos, de Pablo Platero. A sus 25 años, decidió declinar múltiples ofertas de dentro y fuera de la región por jugar en un equipo que le ponía en el escaparate de Segunda Federación. Nadie más que él confiaba en su fútbol y en sus ganas de crecer. Y está demostrando con el Llerenense que todavía tiene margen de progresión.

«Yo siempre he querido ir creciendo en esto del fútbol. Cuando ascendimos con el Cacereño me quise quedar para jugar en esta categoría, pero no pude. Luego lo intenté en Coria, pero tuve lesiones. Tengo plena confianza en mí y en poder destacar en esta categoría» reconoce el de Usagre.

Platero está siendo uno de los bastiones de un Llerenense. «El equipo se ha ido soltando en la categoría y vamos de menos a más. Últimamente nos estamos haciendo fuertes en casa, que es clave, aunque lejos de Llerena se nos están escapando puntos con muy poco de los rivales. De todos modos, estoy convencido de que nos vamos a mantener».

Dentro del campo lleva tres goles y destacadas participaciones. «Estoy contento con la continuidad que me está dando Luismi y con el equipo que hemos hecho. Hay un cuerpo técnico que prepara muy bien los partidos. Mi sensación es que vamos a más».

Platero reconoce que ha tenido ofertas de grandes equipos de Tercera en Extremadura, de algunos de Segunda Federación lejos de casa e, incluso, tuvo un importante interés del proyecto del Extremadura. «A todos los he tratado bien y les he agradecido el interés. Mi idea era apostar por esta categoría y crecer futbolísticamente. Espero que todos lo hayan entendido»

Futbolísticamente le cautivó mucho como jugador Juanito de la Cruz. “Pude compartir vestuario con él en el Jerez y me pareció un tipo extraordinario tanto dentro como fuera del campo”. En el foco más mediático le gusta Isco o Isi Palazón.

«Estoy en un momento de madurez futbolística y lo que me rodea lo tengo bien controlado. Siento y noto que estoy ante un año importante y que mantener al Llerenense será un grandísimo objetivo». Apunten su nombre: Pablo Platero.