Julio Cobos, entrenador del Cacereño: «Sigo viendo al Badajoz como un candidato al ascenso»

«Aún queda un mundo de temporada», dice Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que no duda en mantener al Badajoz en la terna de candidatos al ascenso a Primera Federación a pesar del dubitativo inicio del curso. «El Badajoz no ha arrancado bien, pero está relativamente cerca, por lo menos del playoff», añade el preparador verde, que no duda lo más mínimo al afirmar que su próximo rival tiene «muy buenos futbolistas». Verdes y blanquinegros reeditan este domingo en el Nuevo Vivero un derbi extremeño que no se daba, en competición oficial, desde 2017.

Luis Telles, energía mexicana en el Cacereño para el derbi También ha habido dudas en el inicio de temporada del CPC, unas malas sensaciones que parecen ya superadas tras el partido de Copa del Rey (a pesar de que acabó en derrota) y la victoria del pasado sábado en Talavera de la Reina. Cobos habla claramente de la confianza y las ganas con las que todos llegan a la cita del domingo. No tendrá bajas la escuadra verde una vez recuperado Deco de sus problemas, por lo que el técnico, a falta del entrenamiento de este sábado, tendrá que hacer un par de descartes. No le preocupa. Sabe que tiene a toda la plantilla enchufada. Más aún después del duelo copero ante el Castellón que le permitió dar minutos a los que menos estaban jugando. «La Copa nos ha permitido ver a futbolistas que no han jugado muchos minutos y que han dado un paso adelante. En este momento hay jugadores que están muy bien y eso es muy bueno para el equipo. ¡Lástima que nos hayan eliminado tan pronto [de la Copa]!», decía este viernes el de Valdehornillos. Badajoz-Cacereño: el derbi de la expectación Para la cita en el Nuevo Vivero Julio Cobos ve el favoritismo repartido y habla de 50 por ciento de opciones para cada uno («ambos llegamos en buen momento de juego»), aunque reconoce el plus que debe tener el Badajoz por jugar en casa. «Siempre da cierta ventaja, pero nosotros también vamos a estar muy arropados y por eso espera que sea un 50 por ciento para cada uno», reitera. Serán casi un millar los aficionados del Cacereño en el estadio pacense para un derbi que ha levantado gran expectación. Lo de la afición verde es «increíble», reconocía Cobos. «Es importantísimo que haya una buena comunión entre afición y equipo. Sentirse arropado es muy importante. Un diez para ellos, a los que trataremos de dar una alegría».