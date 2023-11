Ruano se centra en el día a día para sacar de las crisis al Mérida

El Mérida visita este domingo al Atlético Baleares (12.00 horas) con la enfermería «prácticamente igual que la semana pasada». Es decir, muy llena. Manel Ruano, técnico emeritense, no ha querido desvelar quiénes son los jugadores con los que no podrá contar, más allá de afirmar que «algunos de los que se incorporan no están para jugar mucho». A pesar de esto, «te condiciona, pero tenemos nuestros argumentos para ganar el partido».

Son bajas seguras Álvaro Juan y Lluis Llácer. Este último se lesionó en el último partido y se le ha visto muy renqueante. Las dudas están en Pipe, que fue descartado después de entrar en convocatoria la semana pasada, además de Ismael Gutiérrez y Diego Parras, cuyos problemas físicos se están alargando más semanas de las esperadas, por lo que indicaba David Rocha cuando estaba en el banquillo, y Beneit, que se produjo un esguince en Córdoba del que no termina de recuperarse.

Por otro lado, se espera que futbolistas como Escardó y Elejalde vayan teniendo cada vez más minutos en los partidos.

Tras la primera semana completa de entrenamientos a las órdenes de Ruano, el entrenador trabaja para que «seamos un equipo mucho más compacto y organizado en defensa, y luego ir dando pinceladas ofensivas». El conjunto está acumulando muchas dobles sesiones «porque necesitamos tiempo. Hay cosas que no se han consolidado en el campo. Estamos en una pretemporada a nivel de conceptos en fase ofensiva y defensiva».

Con respecto al dibujo táctico que dispuso en su primer partido, Ruano reconocía que «no le doy mucha importancia a los sistemas, quiero generar hábitos para que jueguen a lo mismo independientemente del sistema, pero los jugadores disponibles son los que te limitan a la hora de jugar y de colocarnos. Yo no me coloco igual en cada fase, pero a día de hoy lo que más me está limitando es el número de jugadores disponibles». A pesar de esto, «no me preocupa, tienen que jugar los que mejor estén y tienen que desarrollar el juego que yo quiero».

Ser un equipo más sólido

El preparador romano intenta quitar presión a la mala racha en la que se encuentra el equipo: «Si ganas son tres puntos más, pero queda mucho. El ejemplo es el Ceuta el año pasado». Por eso recalca que «mi equipo tiene que estar tranquilo, cero presión pero con responsabilidad. Creo en el trabajo y les exigimos en el día a día. Esto es un juego y no siempre se puede controlar todo». Lo primero es «conseguir ser un equipo más sólido, de nada sirve ganar mañana por fortuna y seguir siendo un equipo que no es solvente. Es un camino muy a largo plazo, que si ganamos son tres puntos que nos van a servir, pero lo que necesitamos es mejorar para que sean veinte puntos más».

A pesar de querer transmitir esa tranquilidad, lo cierto es que es un solo punto conseguido en los últimos ocho encuentros, sin embargo, Ruano mantenía que «el pasado no me condiciona, mi manera de afrontar el partido siguiente no va a cambiar, con lo que tengo voy a intentar ganar el domingo. Si dejas que te afecte en lo anímico, te va a afectar, hemos intentado quitarle al futbolista esa presión por las derrotas. Creo que estamos a tiempo, si nos centramos en el trabajo diario».