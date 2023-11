Badajoz y Cacereño protagonizan un clásico en verde, blanco y negro

2457 días son muchos. Concretamente 6 años, 8 meses y 22 días. Ese es el tiempo que hace que Badajoz y Cacereño no se veían las caras en un encuentro liguero. Por medio ha pasado una pandemia, una reestructuración en el fútbol español y varias idas y venidas en ambos bandos. Esa larga espera toca a su fin este domingo a partir de las 17.00 horas, cuando blanquinegros y verdes se enfrentarán en el Nuevo Vivero en un clásico del fútbol extremeño al que ambos llegan muy igualados y con la moral por las nubes tras sendos triunfos a domicilio en Villanueva de la Serena y Talavera de la Reina, respectivamente.

El Badajoz, a por la tercera

Tras unas semanas complicadas en las que el Badajoz ha vivido en el alambre y ha tenido que propiciar un relevo en el banquillo, parece que la llegada de Iñaki Alonso ha servido para revertir, momentáneamente, esta dinámica negativa y lograr dos triunfos seguidos ante Talavera y Villanovense que han servido para sacar al cuadro pacense de los puestos de descenso.

El Badajoz busca su tercer triunfo consecutivo tras imponerse a Talavera y Villanovense

Además, el técnico vasco ha podido contar con todos sus efectivos a finales de esta semana, por lo que poco a poco va liberando la enfermería. «Este viernes hemos entrenado todos por primera vez desde que estoy aquí. Es una gran noticia porque implicará que en el día a día haya más competencia», declaró en su comparecencia previa al choque. El propio Alonso, que afirmó que el equipo «debe dar su mejor versión» para vencer al Cacereño, tiene claro que su equipo debe estar concentrado para poder derrotar a su rival. «Una de las claves es que hagamos muy bien nuestro plan de partido independientemente del resultado», subrayó.

La entidad blanquinegra confía en que puedan lograr la mejor entrada de la temporada en su estadio después de que en el arranque de este curso hayan registrado cifras mucho más discretas que las de hace un año en Primera Federación.

El Cacereño, sin bajas

También parece haber recuperado la versión buena el Cacereño. La Copa, a pesar de la derrota (2-3 contra el Castellón) sirvió de acicate para los verdes, que cuatro días después ganaron al líder Talavera y ahora esperan prolongar este buen momento a un Nuevo Vivero en el que contarán con un masivo apoyo de su afición. Se acercarán al millar el número de seguidores verdes que animarán desde la grada a los suyos.

No tiene bajas Julio Cobos tras recuperar a Deco, ausente en los últimos partidos. Tendrá que hacer dos descartes el preparador que, como siempre, reconoce que hará algunos cambios respecto al once que ganó en Talavera, aunque «no creo que vaya a cambiar mucho», añade. El viernes reconocía tener aún algunas dudas respecto a los once que saltarán de inicio al césped.

Sabe Cobos que como en el resto de partidos en juego solo hay tres puntos, pero también asegura que se juegan más. Ambos equipos. Habla de ese intangible que es la confianza que aportan las victorias y las dudas que levantan siempre las derrotas. «Son tres puntos, sí, pero a los dos nos vendría muy bien sumarlos».

Elogia el preparador verde a su rival de este domingo, al que sigue viendo como favoritos a luchar por subir. «Del centro del campo en adelante tiene muchísima calidad. Tiene jugadores muy desequilibrantes en el uno contra uno, un delantero centro, Carlos Cinta, que tiene gol, pero también a Aketxe, que aunque sea ya un veterano está trabajando muy bien. Sus medias puntas son rapidísimos. Conocemos a Samu (Manchón), que genera mucho con sus regates. Y de este mismo perfil hay más jugadores. No hay un futbolista que me preocupe, me preocupa el Badajoz en general porque considero que tiene muy buenos jugadores».

El Cacereño está funcionando mejor fuera de casa, donde permanece invicto, que en su estadio

Manejar los tiempos de partido siempre es clave y más en partidos de este tipo, con una rivalidad máxima y la grada apretando. Lo sabe Cobos, consciente también de que las cosas le están yendo mejor a los suyos lejos de casa. Es el CPC el único invicto a domicilio del grupo 5 (dos victorias, tres empates). «Está claro que en casa estamos teniendo problemas. No nos están saliendo las cosas como queremos. Pero lo que está claro es que si queremos cumplir objetivos, hay que hacerse fuertes en nuestro estadio. Es un debe que tenemos que corregir, pero ahora vamos a jugar fuera y vamos con la clara intención de ganarlo.