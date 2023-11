El Cacereño Femenino pelea hasta el final

El Cacereño Femenino estuvo a punto de arrancar algo positivo en su visita al campo de uno de los gallitos de la categoría, el Alhama de Murcia (3-2). Y es que las extremeñas dominaron el partido durante los primeros 25 minutos y, después, durante toda la segunda mitad, pero del minuto 28 al 45, tras encajar el 1-0, el equipo se difuminó por completo y las locales, muy acertadas en sus ocasiones, aprovecharon para colocar un 3-0 en el marcador que fue imposible de remontar. Y no es que no lo intentasen las de Ernesto Sánchez, que tuvieron ocasiones de sobra para haber cambiado el signo del encuentro, pero el balón no quiso entrar en los momentos clave y al final tuvieron que volver de vacío a casa.

Salió sin miedo el Cacereño al campo de uno de los equipos de la zona alta, un Alhama que durante los primeros 20 minutos de partido no dio la sensación, ni mucho menos, de ser superior a las verdes. El CPC tenía el balón y buscaba la puerta de un rival bien plantado atrás, pero que apenas pasaba de la línea de medio campo. Las extremeñas dominaban, tenían el cuero y lo movían con criterio, tratando de abrir hueco en la zaga local. Lo conseguían cuando apenas habían transcurrido 8 minutos de juego, con un balón en profundidad que acababa llegándole a Nerea en el área pequeña, remató bien la jugadora del Cacereño, pero una defensora local lograba bloquear el disparo in extremis. Volvía a probar Nerea en el 16 con un libre directo, pero esta vez el balón se estrellaba en el larguero.

Estaba perdonando el Cacereño Femenino, que lo iba a pagar bien caro cuando, en el 28, el colegiado señalaba penalti a favor de las locales por unas manos. No perdonaba el Alhama, y Raquel Pinel colocaba el 1-0 en el marcador. El gol descolocó por completo a las cacereñas, que apenas un minuto más tarde encajaban el segundo en una buena jugada de Belén que culminaba Astrid. El equipo se vino abajo durante unos minutos y las locales aprovechaban para colocar el 3-0 en el 37, en una jugada calcada a la del segundo tanto.

Segunda parte

Tocaba rehacerse en el descanso y lo hizo el Cacereño, que con la entrada de Mireia y Midori volvía al campo con fuerzas renovadas y la convicción de que debía intentarlo. recuperaron las extremeñas la posesión del balón y se lanzaron en busca de la puerta contraria. Así, las ocasiones no tardaron en llegar y Baquerizo puso a prueba los reflejos de la portera local, que en el en el minuto 47 tuvo que emplearse a fondo para desviar el balón tras el remate de cabeza de la visitante tras un saque de esquina. Insistían las extremeñas, que en el 62 conseguían que el colegiado les señalase un penalti a favor por falta dentro del área. No fallaba Carmeb Acedo, que metía a las suyas de lleno en el encuentro con el 3-1.

El gol le dio esperanzas a las visitantes, que pudieron recortar más distancia en el 67, en otra buena ocasión de Midori, o en el 74, en un cabezazo de Mireia que se iba fuera por muy poco.

El Cacereño era dueño del balón y generaba peligro, pero no conseguía marcar y a medida que pasaban los minutos la empresa resultaba cada vez más complicada ante un Alhama que iba acumulando jugadoras atrás. Pero las extremeñas no desfallecían. Hannah Kroupa colocaba el 3-2 en el último minuto del tiempo reglamentario y el equipo lo intentó con todo hasta el pitido final, aunque las murcianas no dieron ya opciones.