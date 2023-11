Esta mañana se ha celebrado la asamblea de socios del Real Madrid y una vez más la intervención del presidente, Florentino Pérez ha sido la parte más destacada de la misma. El dirigente ha puesto el foco en la remodelación del Santiago Bernabéu del que ha dicho lo siguiente: "Este club siempre aspira a más, es nuestra forma de entender la vida. Y estamos a punto de concluir nuestro Santiago Bernabéu. Mención especial a los miles de trabajadores de la obra, fundamentales para esta transformación. Y a los socios, que habéis seguido yendo a animar al club pese a las molestias por la que considero una de las obras más complejas de Europa. Vuestro talante es digno de mención. Estamos ya en la última fase del Bernabéu, un estadio que nos hará más fuertes".

La plantilla y Bellingham

Sobre la actual plantilla del Real Madrid destacó la figura de Bellingham: "Este año hemos incorporado a Jude Bellingham, quien está llamado a marcar una época, a ser una leyenda del Real Madrid. Hemos recuperado a Fran García y Joselu, dos canteranos, y a Brahim, que viene de ser uno de los mejores jugadores de Italia. Como Güler, el jugador más joven en marcar con la Selección de Turquía y Kepa, un portero con más de 100 partidos en la Premier. Con ellos, a seguir manteniendo vivos los sueños del Bernabéu. Y con los recién renovados: Camavinga, Valverde, Rodrygo y Vinicius".

Pérez tuvo palabras para los lesionados, ("Mi apoyo, desde aquí, a Courtois y Militao. Dos de los mejores jugadores del mundo, que han sufrido de lo peor que le puede pasar a un deportista. Todo nuestro cariño"), y se acordó de los jugadores que se han ido: "Quiero recordar también a Benzema. Querido Karim, jamás olvidaremos tu fútbol y que escribiste una historia maravillosa en nuestro club. Un jugador único e irrepetible, un Balón de Oro. Gracias. También concluyeron su ciclo otros jugadores. Asensio, ganador de 17 títulos. Y también a Mariano, Odriozola y Hazard. Como quiero transmitir mi cariño a la cantera, que realizó una temporada histórica recientemente y de la que hay ocho jugadores, actualmente, en la primera plantilla: Nacho, Carvajal, Lucas Vázquez, Fran García, Valverde, Vinicius, Rodrygo y Joselu. Es la mejor del mundo".

La economía del club

Después habló de la economía del club: "Todo el mundo sabe que las temporadas 2019-20 y 2020-21 estuvieron marcadas por la pandemia. Pero gracias a un arduo trabajo, las cerramos con un resultado positivo. Y en la 2021-22, pese a los aforos reducidos, también nos mantuvimos en positivo. El año pasado, por las obras, hasta febrero no pudimos tener un gran aforo... y pese a ello, obtuvimos 722 millones de euros de ingresos, lo que fueron 13 millones de beneficio. Esta temporada los ingresos han sido de 843 millones, lo que supone un aumento del 16% y un beneficio, tras impuestos, de 12 millones. Hemos contribuido a la Seguridad Social con 342 millones, el 40,5% de los ingresos totales".

El nuevo Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu fue, sin duda, el tema estrella de su discurso. "Damas y caballeros, el Bernabéu será un antes y un después. Será el epicentro turístico de Madrid. Trabajamos en convertir el Bernabéu en una referencia gastronómica. Bajo la actual Plaza de los Sagrados Corazones queremos construir un acceso a una galería con 25 puestos de comida móvil, ideando un espacio al estilo Mercado de San Miguel".

La Superliga

Y como es habitual, tuvo palabras para la Superliga y su pulso con la UEFA de Ceferin: "El fútbol sufre una crisis sin precedente, muy grave. O reaccionamos, o no sobrevivirá como lo conocemos ahora. El principal problema son una serie de gestores que no piensan en los aficionados. El europeo no pertenece a la UEFA y el español, al presidente de LaLiga. Por eso, la Superliga es más necesaria que nunca, ofrecería el mejor fútbol de clubes del mundo. Y exijo más normas al Fair Play Financiero, lo que algunos clubes incumplen sin consecuencia alguna. Esta situación no es estable, no puede serlo".

Los arbitrajes al Real Madrid

Florentino fue muy duro también con los arbitrajes que sufre el Real Madrid: "Eso en Europa... pero en España es aún más preocupante. No hablaré de la RFEF, que atraviesa un proceso de regeneración que confío recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR... dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje. Y ahora, LaLiga y sus últimas actuaciones ante el Madrid. Son de tal gravedad... que buscan atentar contra el patrimonio personal del club. Somos 100.000 socios y los sufrimos. Han intentado de todo. Primero, expropiarnos el 11% de nuestros derechos audiovisuales en 50 años y luego, cambiar la Ley del Deporte para inhabilitar a presidentes... y no hace falta tener mucha imaginación para saber a quién querían poner. La Audiencia Nacional ya ha declarado ilegales estas sanciones".

Tebas y LaLiga

El presidente blanco también cargó contra Tebas y LaLiga: "Tres cosas. La CVC, con la que buscaron quitarnos durante medio siglo un 11% de nuestros derechos audiovisuales... sin que nos enteráramos. Nos dimos cuenta por la prensa y porque gente honrada nos informó. Esta operación era un gran negocio para su gestor y una desgracia para el fútbol. Real Madrid, Barcelona y Athletic nos negamos, señalamos que eso era ilegal. Y allí mismo informaron de cambios... que también son ilegales y lo señalamos, pese a no estar acogidos. La RFEF también se unió a nuestras demandas ante la ilegalidad, apuntando que quienes ascendiesen, por ejemplo, deberían dar ese 11%... ¡Sin haber cobrado nada, porque lo cobraron los clubes de antes! Es una lacra el CVC, lo señalo y lo señalaré siempre. El Presidente de LaLiga abusó de su autoridad y nos apartó, demostrando que no todos los clubes reciben el mismo trato. En resumen, logramos que el presidente de CVC diera marcha atrás en aquella Asamblea y lo hizo públicamente. Pero seguimos señalando que es ilegal, muy injusta, sobre todo, con los clubes que asciendan en un futuro. LaLiga contactó con un lobby para expropiar el patrimonio del Madrid y dárselo a LaLiga. Y ya de paso, inhabilitarnos. Quiero agradecer a los partidos políticos, principalmente a los dos más grandes, por entendernos y no apoyar. Y eso, pese a la bochornosa amenaza de huelga patronal... ridículo el mensaje que se publicó en los partidos. Al final, tampoco fueron a la huelga. ¿A alguien le parece normal que no formemos parte de la Comisión Delegada de LaLiga? ¿Qué no nos dejen ver lo que se paga a cada club por otros conceptos? Lo hemos exigido y se nos niega. LaLiga no debería ocultar lo que paga a cada club, por ejemplo; amistoso, vallas publicitarias... ¡Todo lo hace sin transparencia! Sin decir cuánto paga a cada uno por cada cosa y en base a qué criterio. Pero sí sabemos que cada vez se gasta más, como el sueldo anual del Presidente, que acaba de subir de nuevo. La gravedad a lo que estamos expuestos y la falta de capacidad que tenemos los socios para defendernos... nos hace plantearnos si estamos ante la estructura de club adecuada. Están intentando, sin trasparencia, expropiarnos nuestro patrimonio económico. Y no podemos consentirlo. Cuando se dice que el club es de los socios, se piensan que es desde un punto de vista romántico. Pero no es así. Hemos construido algo desde 1902 y tenemos la obligación de defenderlo".

Caso Negreira

Pérez también dedicó unas palabras al caso Negreira: "Y quiero terminar con una reflexión sobre el 'caso Negreira', será breve. Está en manos de los jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos y plazos. Pero no es normal que se hayan pagado casi 8 millones de euros... y por eso el club se ha personado como acusación. Y estamos admitidos como parte perjudicada. Es un caso de enorme gravedad. Enorme. Y ellos hablan del ' madridismo sociológico' cuando lo correcto sería 'madridismo sociológico universal'. Porque existe. Este es el único club del mundo con más de 500 millones en redes sociales. Una gigantesca legión de aficionados en todo el planeta. Sí, esto es el madridismo sociológico universal. Fuimos el único club fundador de la FIFA en 1904 y promotor de la creación de la Copa de Europa en aquella reunión histórica de París en 1955. El mejor club del Siglo XX y excelentemente posicionado para repetir en el XXI. Claro que existe, es fruto de nuestros valores inquebrantables. Y lo hace gracias a gente como Bernabéu, Gento, Di Stéfano o Santamaría. A base de trabajo, esfuerzo y espíritu, ya son 14 Copas de Europa. Este es el madridismo sociológico universal, un fenómeno digno de estudio y muy difícil de igualar. Esto es el Real Madrid, el mejor club de la historia. Muchas gracias".".

El futuro del club

Por último anunció lo siguiente: "Voy a trabajar en los próximos meses para idear una estructura que proteja y blinde el patrimonio económico, que es del Real Madrid y de cada uno de los socios. Que permita al Madrid defendernos ante amagos de expropiación. Vamos a diseñar los mecanismos para que este club sea de los socios de verdad, no sólo desde el punto de vista romántico. Para aguantar ante maniobras hostiles".