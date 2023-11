El Villanovense necesita ganar para que el pozo en el que anda metido no comience a hacerse más profundo. Los serones, que han mejorado de manera notable en las últimas semanas (para prueba la clasificación en Copa del Rey ante el Ibiza), ocupan posición de descenso prácticamente desde la primera jornada y tras casi un tercio de competición las urgencias empiezan a hacerse palpables. Las sensaciones son positivas, pero los resultados no acaban de acompañar lo que se ve dentro del terreno de juego.

Así afronta el conjunto serón un nuevo partido en casa, el segundo consecutivo, para recibir al filial del Getafe en un Municipal Villanovense en el que el conjunto serón necesita hacerse mucho más fuerte. Y es que lo que en otras temporadas siempre ha sido un fortín, este año parece no serlo tanto. De hecho, en casa el Villanovense apenas ha sumado cinco puntos de los 15 posibles, ha perdido dos encuentros, empatado otros tantos y ganado sólo uno.

Precisamente eso es lo que quiere recuperar el equipo que entrena José González ‘Gus’, quien no esconde la necesidad de sumar cuantos más puntos mejor en casa. Los serones, además, vienen de perder en el derbi ante el Badajoz por 1-2, por lo que están en descenso con apenas 10 puntos.

En el lado contrario estará un Getafe que encadena dos partidos consecutivos sin perder y llegan de ganar en casa al Navalcarnero por 2-1, motivo por el que Gus no se fia ni lo más mínimo de un filial como el azulón, del que considera que tiene un buen bloque para plantar cara en el feudo villanovense. De esta forma, el técnico medita algunos cambios en el once respecto a los que puso en liza hace una semana en el derbi ante el Badajoz. Si bien, jugadores como Mario, Bermu o Alberto Fuentes, todos ellos en un gran momento de forma, apuntan al once titular en un duelo que se antoja vital para los intereses del equipo serón. Y es que tienen claro que el sorteo de Copa del Rey del próximo miércoles no les puede distraer lo más mínimo y que lo más importante, tal y como recalca Gus una y otra vez, es el día a día en la liga.

Es por ello por lo que desde la plantilla tienen claro que han de mejorar los números en casa y que ganar al Getafe puede ser la mejor medicina para acabar de coger esa confianza necesaria para dar un fuerte impulso en la tabla clasificatoria.