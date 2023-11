El Mérida sigue sin levantar cabeza

El Mérida regresa de vacío tras perder en el Estadi Balear ante un Atlético Baleares mucho más efectivo (1-0). Cayeron los extremeños ante el equipo que ahora entrena su extécnico de la mejor época, Juanma Barrero. Consecuencia negativa de todo ello es que los romanos continúan en el fango de los puestos de descenso a Segunda Federación. Yes que, por unas cosas o por otras, el Mérida continúa con su evidente crisis de resultados sin poder puntuar siquiera ante un rival que solamente había vencido en una ocasión en lo que llevamos de campeoanato liguero.

En verdad, los extremeños merecieron más. Dispusieron de dos claras ocasiones, con dos balones al larguero, en los primeros compases del partido, que pudieron cambiar el rumbo de un enfrentamiento que tuvo diferentes alternativas. Incluso durante el encuentro en sí, los de Ruano dejaron escapar otras buenas opciones. La pelota no quiso entrar y lo pagaron muy caro.

Los palmesanos, titulares del campo, quisieron el balón y marcar el ritmo del partido desde el principio, aunque no lo consiguieron casi en ningún momento del duelo entre dos equipos con gran necesidad de puntuar.

De hecho la primera oportunidadla la tuvo el conjunto emeritense. Se cumplía el minuto tres de juego cuando Padilla engatilló un tremendo disparo, pero el balón encontró el larguero con el meta Jero ya batido. La suerte se alió con el Atlético Baleares.

Un buen arranque de los hombres que dirige Manuel Ruano. Luego, Chuma vio la primera cartulina del partido.

El Mérida continuó insistiendo en la portería local. Ben Hamed también estuvo cerca de inaugurar el marcador. Sin embargo, el balón se fue a larguero en el minuto 9. Y es que los extremeños habían salido al terreno de juego a por faena y con la intención de marcar pronto y no especular en el Estadi Balear. Mientras, los locales se defendían como podían y no reaccionaban ante el vendaval de juego ofensivo de su rival. La tercera opción de los romanos llegó en una jugada a balón parado, en un saque de esquina, en el minuto 18. Luis Acota vio la segunda tarjeta amarilla visitante.

No bajó la intensidad en su juego los visitantes que se encontraron a un Atlético Baleares muy bien replegado y que no daba apenas facilidades, aunque en ataque apenas se prodigó durante la primera parte. Juanpa tuvo unos primeros cuarenta y cinco minutos muy plácidos. En el minuto 38, Sandoval probó fortuna, pero no encontró el premio que buscaba, ya que el balón se marchó fuera.

En el tramo final de la primera parte, los palmesanos apretaron el acelerador ante un Mérida que bajó su ritmo de juego. El marcador no cambió por lo que ambos conjuntos se fueron a los respectivos vestuarios con el empate inicial.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, el Atlético Baleares salió con aires renovados y eso se notó en su fútbol, mucho más ofensivo y arriesgando mucho más en defensa. David Navarro, en el minuto 50, estuvo a punto de darle un serio disgusto al Mérida. Juanpa estuvo atento. Ahora estaba mandando realmente el equipo blanquiazul.

Manuel Ruano no le gustaba lo que estaba viendo, por lo que empezó a mover el banquillo dando entrada a Iñaki Elejalde y Raúl Beneit. No resultó, porque el Atlético Baleares consiguió su objetivo, el gol. Llegó en el minuto 68 en una excelente acción personal de David Rodríguez que la defensa emeritense no supo solventar.

Minutos antes, Ben Hamed había rematado de cabeza (66’) sin consecuencias finales para el marcador. El cuadro romano estaba realmente gafado. Todo le salía realmente mal.

A partir de entonces, el Mérida tuvo que remar contra corriente. No le quedó más remedio que arriesgar mucho más en busca del empate. Ruano buscó un revulsivo con tres cambios de una tacada. Los locales estuvieron cerca de hacer el segundo en el minuto 77. Eran momentos muy delicados para los extremeños, que no encontraban la tecla para hacer daño en la portería de su rival.

A siete minutos para la conclusión, el Mérida tuvo su gran opción para cambiar el signo en el marcador cuando el meta Jero y el palo, tras una acción de Raúl Prada, evitaron que el balón entrara en la portería local. Una lástima.

Los visitantes no renunciaron a nada y hasta el pitido final buscaron con ganas el empate, que no consiguieron. Akito, en el añadido, tuvo una gran ocasión (92’). Fue prácticamente la última jugada del partido.

En definitiva, otro paso atrás de un Mérida en evidente crisis. Aunque quedan todavía muchos encuentros para el final, los síntomas y los resultados no ayudan en absoluto a ser optimistas. Yeso realmente necesita cambiar. Ypara ello hay que concretar las oportunidades. Al menos algunas.