El Montijo se ahoga en campo propio

Si las opciones del Montijo esta temporada tienen que pasar por el estadio Emilio Macarro, desde luego, las tiene crudas para salvar la categoría esta temporada. Por sexto partido desde que empezó la competición, volaron puntos del municipal montijano con una nueva derrota que confirma la poca regularidad que está teniendo el cuadro extremeño este año en competición y que reafirma la debilidad del equipo cuando juega en su propio estadio.

La derrota ante el Ursaria pudo no ser del todo justo, a tenor del rendimiento de ambos equipos, pero ya son muchas veces las que la moneda cae cruz y no cara. Y no todo es fruto de la casualidad. Al Montijo le faltan armas ofensivas para ser un equipo efectivo en este grupo. Le falta determinar con gol las ocasiones de las que dispone y le falta una amplitud de banquillo mayor que pueda girar la tuerca de los partidos cuando estos se complican. Le faltan cosas y es evidente.

Para colmo entre sanciones y lesiones, ante el Ursaria también se lesionó David Calles, que tuvo que ser retirado del terreno de juego con una lesión en el antebrazo que no tenía buena pinta.

El Ursaria, revelación absoluta del grupo y recién ascendido de categoría, se llevó el encuentro con la ley del mínimo esfuerzo. Mereció algo más el Montijo en una primera parte con acercamientos. Yaya tuvo una primera ocasión que desbarató con una buena parada Quintela. Respondió de forma timorata el Ursaria con una chilena de Mateo que no encontró portería. Runy, de lo mejor en el primer tiempo, estuvo cerca del gol tras un disparo que se marchó fuera después de una bonita jugada individual. También lo intentó desde fuera del área sin fortuna Julio Rodao. Y en el descuento del primer acto lo rozó Abraham Pozo.

En la segunda parte, con un Montijo condicionado y enfadado con el colectivo arbitral, salió mejor que su rival y tuvo un par de aproximaciones importantes. Primero en un disparo de Justice que bloqueó bien la defensa visitante y más tarde en otro disparo de Alberto Salido que se marchó por encima del travesaño. Sin embargo, la más clara de la segunda mitad la tuvo Yaya que tras recibir de Salido estampó su disparo en el palo para desesperación de la afición montijana.

Todo lo que nadie quería pasó al final. Un centro lateral acabó con una entrada de Jesús Sánchez sobre Cristian que el árbitro vio como penalti ante las protestas locales. Jacobo aprovechó el regalo para engañar a Dani Atanes y adelantar al conjunto madrileño.

El Ursaria vio sangre en un Montijo desconcertado y en otra jugada combinativa, Jacobo puso un espléndido balón para que Cristian rematara al fondo de las mallas para hacer el segundo.El Montijo vuelve a ahogarse en su propio campo.