El italiano Jannik Sinner, número 4 del mundo, domó al griego Stefanos Tsitsipas (6) en dos sets, por un doble 6-4, en el primer partido de las Finales ATP, torneo que cierra la temporada en Turín con los ocho mejores tenistas del circuito.

Sinner, en su segunda comparecencia en el Pala Alpitour de Turín, en el que se disputan estas Finales ATP, aunque por vez primera como clasificado -la vez anterior como sustituto-, recibió el calor del público, aclamado como el ídolo de masas local que aúna las esperanzas del tenis italiano, que ayudó al joven tenista de 22 años a reducir la brecha con un Tsitsipas que le tenía tomada la medida, pues de 7 partidos le había ganado 5.

Hasta este domingo, pues el italiano comenzó de la mejor manera posible el torneo que pone el broche del oro a la temporada, en la que rubricó 57 victorias y 14 derrotas, levantando 4 títulos, incluido su primer triunfo en un Masters 1.000, en Toronto.

Fue, sin embargo, Tsitsipas el que dio el primer golpe en el enfrentamiento con un primer juego en blanco que pareció apartar cualquier tipo de duda sobre su estado físico después de que no pudiera entrenarse con normalidad en los días previos al duelo, debido a molestias en la espalda.

Salió fuerte el tenista heleno en el territorio de Sinner, que no se amedrentó ante el campeón de la edición de 2019 y, guiado por su saque, con hasta cinco 'aces' en el primer envite -4 en el segundo-, se recompuso para, poco después, romper a su rival y colocarse 3-2 arriba, encarrilando la primera manga que acabó venciendo por inercia (6-4).

Lo cierto es que el griego, que llegó a Turín tras haber alcanzado tres semifinales consecutivas (Amberes, Viena, París), no estaba cómodo sobre la pista. Mucho más suelto, en cambio, se vio a un Sinner convencido de sus posibilidades de victoria en el estreno del Grupo Verde en el que también están encuadrados el serbio Novak Djokovic y el danés Holger Rune.

Comenzó el segundo set Tsitsipas, de hecho, cediendo su saque ante la precisión de un Sinner que confirmó el 'break' con autoridad, con un juego en blanco que puso el 2-0, y que tuvo en su mano colocar el 3-0 con otra rotura que Tsitsipas levantó cuando parecía imposible, cuando el marcador marcaba 0-40 en su contra y cuando pareció estar peor físicamente.

Pero no se rindió el griego y mantuvo a Sinner atado en corto en el marcador, aunque no en el juego, y no pudo frenar las acometidas de un Sinner clínico que levantó al público del Pala Alpitour con un globo que acabó justo en la línea para encarrilar su victoria y erigirse como el dueño del partido, que cerró con otro golpe de autoridad, su noveno saque directo, que evidenció su superioridad en la jornada.

Comenzó de manera inmejorable el ídolo local en Turín. Sinner domó a Tsitsipas en dos sets, dato importante dado el formato del torneo en el que cada set cuenta, en el estreno individual de las Finales ATP, un partido que dio el pistoletazo de salida al torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito. Esta noche (21.00 CEST), será el turno de Djokovic contra Rune.