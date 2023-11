El Villanovense se da un festín ante el Getafe B

ElVillanovense por fin se pudo dar un festín. Una de esas victorias de autoridad que dan confianza a un equipo falto de ella. Los de Gus, en un gran partido a nivel ofensivo y defensivo, se impusieron este domingo 4-0 al Getafe B.

El Villanovense tuvo muy claro el plan de partido desde el comienzo y así lo llevó a cabo. A la perfección, además. Al menos durante los primeros 45 minutos. Y eso que el Getafe B tuvo la personalidad necesaria fuera de casa para intentar dominar con balón, aunque con escaso acierto y menos ritmo.

El cuadro serón, por contra, buscó la verticalidad por banda de Bermu y Benji, sobre todo con el canario, que fue un auténtico puñal por la banda diestra durante todo el primer acto.Y eso que le costó entrar en juego.

Pero la primera ocasión fue para el Villanovense con un intento de Sillero, que recibió balón en la frontal del área y buscó fortuna con un reverso en la frontal que acabó con un disparo a las manos de Josele. A eso le siguió otro intento sorpresivo de Fuentes en un golpeo directo de falta lejana. Josele, de nuevo, atrapó sin mayores problemas.

Sin embargo, el Getafe buscó ser incisivo por la banda de Manolillo con superioridades constantes ante la dificultad defensiva de Bermu. En esas, el filial azulón llegó en varias ocasiones al área con relativa facilidad, aunque para fortuna de los intereses locales no llegaron a concretar. Sólo en una ocasión se acercaron al gol con un centro al segundo palo desde el costado zurdo que Calçada no llegó a conectar con todo a favor. Luego, Keita, se aventuró con un golpeo lejano a las nubes.

Ahí se acabó el Getafe B en la primera parte, porque justo después llegó el tanto de Bermu, que decantó sin lugar a dudas la primera mitad. Todo ello en una jugada embarullada dentro del área. Primero fue Fuentes el que casi marca con una volea que repelió Josele. El balón le llegó a Manolillo, que sirvió a Bermu para que de primeras mandara el balón al fondo de la portería tras desviar el balón en un defensa. Los siguientes minutos y hasta el descanso el Villanvense estuvo muy cómodo, aunque sin ocasiones claras ante un Getafe que acusó sobremanera el tanto de Bermu y que, aunque buscó la reacción en el tramo final, no la encontró.

La segunda mitad comenzó de la mejor manera para los intereses del Villanovense. Y esque un centro envenenado de Manolillo acabó entrando en la portería tras tocarla el portero del filial azulón. Así, de esta manera, el conjunto local aprovechó la ventaja para permitir que el Getafe B empezara a arriesgar un poco más a ver si a la contra podían cerrar el partido de una vez por todas. Y es que los serones, desde luego, dominaron con mucha autoridad el encuentro de principio a fin, algo que se acabó reflejando sobre el terreno de juego.

Todo ello a pesar de que el conjunto madrileño intentó no perderle la cara al encuentro con varios intentos lejanos deKeita y Facu Esnaider. También Rafa Diz buscó fortuna con una buena internada en el área que acabó repeliendo la zaga local.

Sin embargo, en una de esas jugadas de cierto riesgo de los visitantes fue David Agudo el que aprovechó un robo en campo contrario para dejar solo a Facu ante el portero y hacer el tercero con todo a placer. Luego, casi al final, en otra buena jugada colectiva de los locales, fue el capitán Ángel Pajuelo el que finalizó a gol con el cuarto tanto de la tarde tras un gran servicio de Isra Cano.

De ahí al final el Villanovense se limitó a disfrutar sobre el terreno de juego de una victoria que otorga una importante dosis de moral a los de Gus de cara a los próximos encuentros ligueros que se aproximan y teniendo en cuenta que están inmersos en Copa del Rey.

Gus: «Este no ha sido el mejor partido hasta ahora»

El entrenador del Villanovense, José González ‘Gus’, se mostró muy satisfecho por la victoria de su equipo ante el Getafe B. El preparador serón felicitó a sus jugadores, pero desde su punto de vista el del Getafe B «no ha sido el mejor partido» que ha hecho su equipo en lo que va de temporada. Por eso cree que no hay motivos para «volverse locos» ni cuando se gana ni cuando se pierde y que los análisis de los partidos se hacen en frío.Del mismo modo, el entrenador del Villanovense no se fija en la clasificación y dice que cuando queden cinco jornadas verán para lo que están preparados para luchar. «En este sentido, cree que es importante «seguir potenciando lo bueno que hace el equipo e intentar que no salga mucho lo malo». Sobre el sorteo de Copa del Rey del miércoles, Gus dijo que no le preocupa lo más mínimo y que salga el rival que salga su equipo «irá a competir al máximo», pero al mismo tiempo dijo que lo más importante «es la liga».