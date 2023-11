El Cáceres estudia el mercado, pero anda escaso de dinero para fichar

Fichar o no fichar. Es el debate en el que se maneja ahora el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que ha visto cómo consecutivamente se le han lesionado dos jugadores importantes y que ocupan posiciones similares: Pablo Sánchez y Pablo Rodrigo. De momento no hay respuesta taxativa a la disyuntiva porque el dinero que maneja ahora el club extremeño de la LEB Oro no da para que pueda llegar, aunque sea temporalmente, alguien que pueda ayudar de verdad al equipo.

Sánchez tiene para dos meses tras ser operado de menisco y sobre Rodrigo, con una fuerte contusión en el hombro que se produjo en el choque frente al Rioverde Clavijo, no se ha informado nada de forma oficial. La rotación exterior ha quedado muy corta, aunque las buenas actuaciones de Dani Rodríguez en el último mes de Pau Carreño el pasado viernes ante el Leyma Coruña de momento contienen las urgencias. Sin embargo, el equipo está metido en una serie de partidos exigentes que sería mejor afrontar con más de nueve piezas de la primera plantilla. Lucas Sigismonti ayuda como vinculado, pero no tiene las mismas características que ‘los Pablos’. El Cáceres maravilla El club está atento a los movimientos del mercado y no faltan ofrecimientos, pero no termina de acometer ninguna operación y desde luego no lo hará si no lo ve muy claro mediante una oportunidad que no condicione el futuro. La consigna de la junta directiva es no salirse demasiado del presupuesto, como sí ocurrió la pasada temporada con la llegada de varios fichajes para conseguir la permanencia en la LEBOro. Por otra parte, la nueva peña Kamicáceres 2.0 está empezando a moverse para organizar un viaje a Fuenlabrada para el partido. Sería el 29 de este mes, miércoles. Antes el equipo tiene que enfrentarse al Guuk Gipuzkoa (este domingo, a domicilio) y al HLAAlicante (el 24 en el Multiusos).