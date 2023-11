«Veníamos de hacer un muy buen partido con el Talavera y choca que, siete días después, podemos perder porque el Badajoz tiene muy buen equipo, pero no así». Julio Cobos, entrenador del Cacereño, reclama ser más regular en las próximas citas, la próxima este domingo ante la Gimnástica Segoviana en casa (12.00 horas).

Cobos dice que caer en el derbi es normal, con un matiz clave, según su explicación. «El Badajoz ha firmado muy buenos jugadores. Se han conjuntado tarde pero es, junto a Talavera, Numancia y Sanse, de los que han bajado, de los máximos favoritos. Puedes perder, pero hay maneras y maneras de perder. Últimamente hemos dado dos caras muy distintas: la del día del Talavera y la del día del Badajoz. Queremos acercarnos lo máximo posible a la del día del Talavera si pretendemos ganar partidos para dar un paso adelante”.

«Esta semana se ha hecho hincapié en corregir errores y acercarnos lo máximo posible a lo de Talavera. No podemos ser un equipo tan irregular». El entrenador del Cacereño, además, no cree que haya crisis. «Lo dije al principio de temporada y mucho más ahora: tenemos que pensar en el siguiente partido y tratar de sumar los tres puntos y ya veremos al final para qué nos da. No me marco un objetivo final porque el fútbol es muy cambiante».