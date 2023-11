El Cacereño sale a ‘exorcizar’ los fantasmas de su estadio

Una victoria, un empate y tres derrotas. Son números pobres en partidos como local para un equipo que quiere jugar la fase de ascenso a Primera Federación. Y es que el Cacereño debe mejorar ya su rendimiento en el estadio Príncipe Felipe para quitarse de problemas y empezar a emular lo que ha logrado las dos últimas temporadas. Este domingo (12.00 horas) recibe a la Gimnástica Segoviana en un escenario que, por ahora, le ha sido muy poco propicio.

Al problema no ha ayudado perder en la visita al Badajoz el pasado domingo (2-0), dando una imagen muy mejorable. Tanto es así que el equipo que dirige Julio Cobos ha caído a puesto de ‘play-out’, sin duda por debajo de la expectativa inicial.

«Cuando vienes de una derrota tan dolorosa como la del domingo pasado, en un derbi con muchísima afición nuestra y no estuvimos bien y nos ganaron en todo, lo que quieres es que llegue lo antes posible el siguiente partido», asumió el técnico el viernes, armando un discurso más contundente del habitual en él. «Nos toca hablar, pero nos toca hablar en el césped. De nada sirve las cosas que podamos decir. Toca apretar los dientes, trabajar más, aferrarnos a ese trabajo y darle la vuelta a la situación», dijo. El trasfondo es siempre no sumar en Las Capellanías. «Los números fuera de casa, pese a la derrota en Badajoz, no son malos. No habíamos perdido hasta el domingo pasado. En casa sí que es cierto que venimos de tres derrotas seguidas. Evidentemente queremos mejorar y todo pasa por ganar en casa. Es un tópico: si quieres cumplir objetivos, donde te tienes que hacer fuerte es en casa. Es así. Tenemos que dar un paso adelante», apuntó.

Enfrente estará una ‘Sego’ que lleva solo un punto más que el CPC (14). «Creo que tiene un muy buen equipo también, quizá no está en la posición que ellos quisieran. Los errores también le penalizan, como a nosotros. No queremos que despierte aquí. Está confeccionado para estar más arriba, pero estamos donde estamos y, con tantos partidos ya transcurridos, donde merecemos. Confianza cero», analizó el técnico verde. «El año pasado siempre dije que era el equipo más parecido a nosotros. El entrenador sigue siendo el mismo y tienen a muchos jugadores del pasado año con 5-6 fichajes. La filosofía es la misma. Es un equipo siempre complicado. Este año está todo muy difícil y más igualdad a lo mejor de lo que pensábamos. Cualquiera puede ganar a cualquiera», añadió.