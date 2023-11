Desastroso Mérida

Se podría afirmar después de lo visto en la derrota del Mérida ante el San Fernando (0-2) que este equipo ha tocado fondo, pero eso sería asegurar que a partir de ahora se podría ver alguna mejoría. Lo cierto es que no se atisba ningún resquicio por el que pensar que este equipo tiene solución futbolística a muy corto plazo, porque incluso el añorado mercado de invierno ni es la panacea y todavía restan demasiados puntos en juego como para no empezar a sumar hasta entonces.

El partido arrancó en la hora de la siesta y el Mérida lo demostró, pues estuvo completamente dormido al poco del arranque cuando a los cuatro minutos, en el primer ataque del San Fernando, Aquino encontró un hueco para filtrar un pase a la espalda de la defensa, Nahuel puso el pase atrás, en teoría parecía que lo tendría controlado Palomares o Prada, pero lo cierto es que el que controló fue Pau Martínez que a la media vuelta adelantó a los suyos.

El panorama era el peor posible para el cuadro local, teniendo en cuenta la mala racha de la que vienen. Los de Ruano demostraron que son un equipo endeble defensivamente, llegando siempre tarde a la presión en campo contrario y sin ideas cuando está obligado a atacar ante un rival bien organizado en su campo. Con estos ingredientes lo que se vio fue a un San Fernando con un punto competitivo superior, que no necesitó volver a acercarse al área contraria para controlar el choque y dar sensación de peligro cuando entraba en juego Aquino. Lo más peligroso de los visitantes fue un intento de José Carlos desde su campo al ver a Palomares adelantado y un disparo de Ángel Sánchez a las manos del portero.

Por parte local, muy poco bagaje ofensivo. Solo dos jugadas con cierto peligro en sendas arrancadas de Padilla, el único que nunca dejó de mirar a los ojos al partido.

ENFADO GENERAL

Al descanso se llegó con la primera pitada de la tarde por parte de la afición local descontenta con lo que estaba mostrando su equipo.

En la reanudación ya no salieron Bourdal ni Ismael para que entraran Dabo en el lateral, Pipe pasaría como central, y Akito como segundo punta, retrasando la posición de Beneit. Los cambios no mejoraron al equipo.

Si el público ya estaba desconforme, la decisión de Ruano de retirar a Sandoval en el minuto 57 para dar entrada a Escardó, terminó de encender aún más la mecha contra el entrenador con gritos de "Ruano, vete ya”. Lo cierto es que sorprendió la sustitución de uno de los jugadores con más gol de la plantilla cuando se va perdiendo, tanto como que Escardó, después de los minutos disputados, no tenga más protagonismo en este equipo tan falto de calidad individual.

Ante un San Fernando que solo necesitaba estar ordenado, el Mérida fue totalmente inoperante, solo si Padilla aparecía se albergaba cierta esperanza de generar, cuando además conseguía acercarse a Escardó y a Chuma, parecía que el equipo podría generar algo, pero lo cierto es que el único disparo entre los tres palos emeritense llegó en el minuto 83, ya con 0-2, obra de Escardó desde la frontal.

La puntilla fue en el minuto 74, una buena transición desde la derecha, terminó en centro que remató de primeras Selma.

Al final, es una derrota de las que hace verdadero daño a todos los estamentos del club. Desde arriba, en la dirección deportiva, porque la decisión tomada del cambio de entrenador no ha surtido efecto; en el propio cuerpo técnico porque no termina de dar con la tecla; en la plantilla porque sin poderles acusar de falta de actitud, da la sensación de que son peores de lo que han demostrados sus carreras; y, por supuesto para la afición, que tras un año ilusionante, ahora se ha encontrado de bruces con la peor temporada de los últimos años. De momento, ya se ha escuchado la primera gran pitada de la temporada y el domingo que viene (20.00 horas) vuelve a ver partido en el Romano ante otro rival directo como el Recreativo de Huelva.

Ruano: "Esto viene de largo, yo llevo aquí dos semanas"

El entrenador del Mérida, Manel Ruano, estuvo muy claro a la hora de definir el partido de su equipo: «ha sido un desastre total, creo que la primera parte ha sido penoso, era difícilmente superable». Analizaba que «a raíz del gol, éramos un equipo sin confianza, muy débil defensivamente. No hemos sido valientes ni con balón ni sin él, ellos han sido superiores y han merecido ganar el partido. En la segunda parte algo mejor, pero completamente insuficiente para marcar. Hemos tenido errores puntuales que nos lastran mucho». Con respecto a la situación que queda, «sabíamos a dónde veníamos y no ha cambiado, pero no puede ser que cada semana tengamos menos jugadores. Hoy han jugado todos los disponibles, más dos chavales del filial. Necesitamos recuperar jugadores, porque incluso algunos de los que están no tienen ritmo de competición».

Uno de los momentos más calientes fue en la sustitución de Sandoval, a lo que contestó el técnico que «cuando hago cambios es porque no están dando lo que hemos pedido, entiendo que haya jugadores que tengan más afinidad con la grada por lo que han hecho por el club, pero lo que he visto es que necesitábamos ese cambio».

Ruano reconocía irse «muy insatisfecho porque el primer tiempo es de vergüenza. Yo llevo dos semanas aquí, esta situación viene de largo, el futbolista tiene poca confianza porque los suelen dar los resultados y estos no llegan».

Por su parte, Alfredo Santaelena agradeció el apoyo de la afición del San Fernando y calificó el partido de su equipo como «muy serio del equipo» «Las ocasiones las hemos materializado y hemos conseguido la portería a cero. Victoria muy importante. No hemos concedido prácticamente nada. Hacer un partido largo, lo hemos hecho bastante bien en ese aspecto y es una de las claves. Al Mérida no le hemos dejado maniobrar», apuntó.