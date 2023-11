El Cacereño, en descenso

Cuarta dolorosa derrota consecutiva del Cacereño en casa. Esta vez el 2-3 ante la Gimnástica Segoviana adquiere tintes de drama: el equipo de Julio Cobos se mete en posición de descenso y, lo que es peor, transmitiendo muy malas vibraciones futbolísticas. El CPCno carbura y se mete en la UCI con pésimos síntomas y un ambiente alrededor que desprende un tufo cercano a lo irrespirable.El entrenador, Julio Cobos, sigue estando en el centro de la diana y los números no desmienten a los que no creen en él porque no está dando con la tecla, aunque desde luego no es el único culpable.

Cobos se volvió a dejar en el banquillo a Jorge Barba, Lolo Plá y Diego Díaz, decisiones que siempre se pueden cuestionar. Pero el problema real no lo es tanto el ataque como la defensa. La cabeza como colectivo también falla. Nada funciona por momentos.

Tampoco hay excesiva fortuna. La historia de siempre este año volvió a reeditarse para escarnio del decano. En el primer ataque visitante de perfil serio, Javi Borrego enganchó un empalme a la red en el 0-1 visitante. Había run run. Esto se había visto antes. Otra vez tocaba reaccionar.

Pero por una vez cambió el guión, aunque fuera de manera parcial y quizá engañosa, con la respuesta contundente y expedita del CPC. Iván Fernández lanzó a la escuadra una combinación previa entre Telles y Clausí. Empate y vuelta a empezar.

El Cacereño, en cualquier caso, estaba empantanado. La Segoviana era dueño casi absoluto del balón y, por ende, del tempo del partido. Un doble lanzamiento de Chupo acabó en la red entre la desesperación generalizada y la falta de contundencia de la zaga verde, mal endémico esta temporada.

Los últimos 20 minutos del primer acto fueron los más deficientes del decano en la temporada en casa. La Segoviana fue el dueño del balón en todo momento ante la zozobra de los verdes. Timoratos, nerviosos, sin rumbo, también lo psicológico pesaba como una losa de 5.000 kilos.

La falta de autoestima del grupo de Cobos estaba alcanzando su cénit. Solamente Fran Viñuela parecía tenerlo claro por banda. Karim estaba desdibujado y Tellechea era una isla arriba. Muy poco argumento ofensivo ante un oponente con Javi Borrego en plan estelar. Aquí se une todo en contra:cada equipo que visita el estadio Príncipe Felipe esta campaña sale con un futbolista con pinta de internacional. Y en ello ayuda la endeblez defensiva de un Cacereño impotente, lento, inseguro y a la deriva, sin alguien con mano contundente al mando.

Naufragio

Diego Díaz y Jorge Barba entraron ya de inicio para remendar el entuerto. Viñuela pasaría al puesto de lateral, sacrificado Bruno. Por ganas de atacar no será. Iván Fernández tuvo un muy buena opción, pero su balón rozó la escuadra. Barba estaba en el origen de la jugada. No podía ser otro con el pase filtrado.

La propuesta ya no era buena una vez atenuado el arreón inicial. El único seguía siendo Viñuela con la ayuda, insuficiente, de Clausí. Atrás se había abierto un boquete tan grande como el Acueducto de Segovia en cada contra.

Tenía que llegar el desastre. En el 79, una acción casi cómica en defensa de los verdes acabó con la triangulación visitante y el gol de Dani Segovia hizo el 1-3. Se fue del campo Javi Borrego a continuación aplaudido, cual Ronaldinho en el Bernabéu. Deportivo, pero tétrico al máximo.

Parecía todo sentenciado, pero el gol de Barba abrió una ventana, aunque tenue por los biorritmos, a la esperanza. «Fuera, fuera», sonó en la grada. Lógico.