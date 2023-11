La grada del Romano se empieza a impacientar con el Mérida

El Mérida está en el peor momento deportivo de los últimos años. Ni siquiera en la temporada del descenso a Tercera en Coruxo, con Mehdi Nafti al comienzo y al final de la temporada, con Loren Morón en medio, se atisbaba la debacle con tanta prontitud como en esta ocasión, pues para el conjunto romano, desde el próximo domingo (20.00 horas) ante el Recreativo de Huelva, todos los partidos se han convertido en finales.

Mirando la situación actual de la tabla, la distancia con la salvación es de cuatro puntos con el Atlético Sanluqueño, pero este con un partido menos, y cinco con el Atlético B. No parece una distancia insalvable, pero lo cierto es que para mantener la categoría se necesitarán algo más de 40 puntos y la sensación que transmite el equipo emeritense es que no va a llegar ni a diez antes de que acabe el año. Actualmente tiene ocho.

El pasado sábado, la grada del Romano culpaba a Ruano del mal juego del equipo. Lo cierto es que desde la llegada del técnico catalán el equipo no ha puntuado. En su primer partido, la entidad del rival, el Ibiza, servía como coartada; en el segundo, en casa del colista, el equipo mereció la victoria con tres tiros al palo y un gol en contra en muy posible fuera de juego; sin embargo, esta ligera mejoría se vio empañada en el encuentro del pasado sábado, ante un rival directo como el San Fernando y ofreciendo una sensación de inferioridad preocupante que encendió a la grada. Siendo el culmen el momento de la sustitución de Sandoval.

Cierto es que antes de la llegada de Ruano, el Mérida ya venía de una racha de seis derrotas y un empate, entre Rai y David Rocha en el banquillo. Es decir, el problema deportivo esta temporada es más estructural y tiempo habrá para analizar el diseño y la configuración de la plantilla, el motivo por el que hay tantos lesionados y las elecciones que se han hecho para el propio banquillo, primero con Rai Rosa y ahora con Ruano, una decisión que se tardó tres semanas en tomar porque tenía que ser un técnico que respetara la metodología del club, pero que, de momento, no está funcionando.

Ahora, el Mérida se tiene que centrar en salvar esta difícil situación. Lo primero, según el propio Ruano, «es recuperar gente». La plantilla está muy mermada por las lesiones. Pero también hay que recuperarlos a nivel anímico. Durante los partidos hay suficientes gestos de desconfianza en los jugadores como para percibir que esta situación está superando a más de un futbolista joven. Por último, lo más difícil, la parte meramente futbolística. Tanto Rai como Ruano han mantenido un discurso en el que quieren que su equipo sean protagonistas con la pelota y, en teoría, la plantilla está configurada para eso, pero con ese plan no se crean ocasiones de peligro y se dan muchas facilidades a los rivales, con lo cual no está funcionando. Además, jugadores como Ismael o Escardó, que llegaron este verano para ese tipo de fútbol, no están contando con minutos.

Sin alternativas

Por otro lado, tampoco se está buscando otro juego en el que ser un equipo ordenado, que defienda en bloque bajo para robar y correr, para así conceder menos ocasiones. Parece que el plantel no está confeccionado para eso.

Así pues, si el colectivo no funciona, la afición se aferra a las acciones individuales. Por ahí llega el enfado del público por la sustitución de Sandoval, ya que el asturiano ha demostrado ser un jugador capaz de echarse el equipo a la espalda y tener capacidad goleadora. Quizá era la mayor esperanza el pasado sábado entre el público. Ese papel lo cogió Padilla, pero no fue suficiente.

De momento, desde los despachos no se ha tomado ninguna decisión con respecto al técnico, a pesar de los gritos en contra del pasado sábado. La situación es realmente compleja ya que supondría tener un cuarto entrenador antes de navidades. Ruano ya indicó tras el partido que se sentía con fuerzas para revertir la situación y en la entidad se espera que la imagen del equipo sea otra este domingo para empezar a mirar el futuro con más optimismo.