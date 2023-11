La incógnita de Hansel Atencia en el Cáceres

El fichaje de Hansel Atencia fue recibido con enorme ilusión el pasado verano por el Cáceres Patrimonio de la Humanidad e inmediatamente fue investido con el bastón de mando del equipo desde la posición de base. Era el momento en el que Dani Rodríguez debía cederlo y retirarse a la segunda unidad porque el nuevo director de juego era 13 años más joven que él, venía de un ‘grande’ de la LEB Oro y había resuelto satisfactoriamente en la temporada 21-22 la labor de guiar a un modesto como el Oviedo a una posición cómoda en la clasificación.

Pero... meses después a pocos se oculta que el colombiano no está cumpliendo las expectativas. No está siendo una tragedia total, pero sí que se esperaba mucho más de alguien que está muy arriba en la escala salarial de la plantilla.

Sus números ofensivos son inferiores a los que lució en Oviedo jugando incluso un par de minutos más de media por partido (antes 24:23, ahora 25:59): de 12,3 a 11 puntos, de 50% en tiros de dos a 40,9% y de 39,1% a un oscurísimo 18,9% en triples. Hasta se ha derrumbado en los tiros libres (de un 87,5% al 68,4% actual). Sí que reparte más el balón (de 2,5 asistencias a las 4,8 asistencias, un dato para la esperanza.

¿Qué pasa con él? Hay distintas teorías. La más táctica pasa por señalar que en Asturias jugaba al lado de pívots que generaban más amenaza en la clásica y repetida jugada del bloqueo y continuación, como Oliver Arteaga. Con Vaidas Cepukaitis y Dikembe André, a veces señalados por lo poco que han generado, no acaba de estar en la misma frecuencia.

¿Lesionado?

Un terreno resbaladizo supone la siguiente cuestión: ¿está Atencia lesionado en una rodilla, jugando con tremendos dolores para no perjudicar a un equipo ya mermado, y eso está condicionando en su rendimiento? El director general deportivo del club, Alberto Blanco, lo negó el martes. Consideró por un lado que su falta de acierto en algunos partidos como el del pasado domingo ante el Gipuzkoa (4 de 18 en tiros de campo, incluyendo 1 de 8 en triples y un -25 con él en pista) no se debe a un problema físico, pero que por otro «está cumpliendo con el rol que se le ha dado». El caso es que se ha hecho habitual la imagen de Atencia en una bicicleta estática al lado del banquillo cada vez que es sustituido, intentando que su articulación no se enfríe. Ya la pasada temporada se perdió varios partidos con el Estudiantes por una lesión en el tendón directo del recto anterior del cuádriceps derecho.

El jugador, con fama en el vestuario de ser muy centrado y concienzudo en su preparación, asume que no está al nivel que puede dar, pero por otro lado conserva la esperanza de darle un giro rápido a la situación. La primera oportunidad la tendrá este viernes con la visita del HLA Alicante, que se adelanta a las 20.00 horas. Enfrente tendrá a uno de los pocos jugadores más bajos que él en la LEB Oro: Tyler Harris, que está en 1,75 por 1,78 de Atencia. Al norteamericano sí le está yendo bien en lo que está siendo su debut en la liga: 8,9 puntos en 22 minutos con un 43,3% en triples.

Los alicantinos marchan más o menos donde se esperaba: séptimos con un balance de 5-3. Llegarán como favoritos, pero deben tener cuidado en el que los locales han ganado los tres últimos partidos, sobre todo si Atencia es Atencia.