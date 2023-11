El Al-Qázeres apura los plazos para el regreso de Bre Scott el sábado

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura cruza los dedos para poder recuperar a Bre Scott para el partido del próximo sábado ante el Lima-Horta en Barcelona. Se lesionó en la espalda en la primera parte del encuentro de la tercera jornada ante el Unicaja Mijas, el 12 de octubre, y todavía no ha regresado cuando en principio lo que parecía que era que iba a ser baja únicamente dos o tres partidos.

La proridad del club ha sido ser prudentes al máximo en su tratamiento y posible reaparición debido a que se trata de una zona del cuerpo muy delicada. Las sensaciones de la propia jugadora han ido mejorando muy lentamente pese a la combinación entre sesiones de fisioterapia y descanso.

Jesús Sánchez, técnico de las cacereñas, ha intentado minimizar la ausencia de la escolta norteamericana repartiendo su protagonismo entre las otras exteriores. Celia García ha pasado a ser el foco principal de los sistemas ofensivos y jugadoras como Lucía Fontela o Stephanie Martínez han podido disfrutar de más tiros.

Scott superó los 20 puntos en los dos partidos que disputó completos y empezaba a dar incluso la sensación de que su llegada en sustitución de Kate Andersen con el rol de referente estaba resultando un éxito. Ahora habrá que esperar a ver cómo regresa y vuelve a acoplarse al resto.

RESPIRO

Por otra parte, en el Al-Qázeres se ha recibido con alivio la resolución del Comité de Competición de la Federación Española respecto a la reclamación presentada por el Unicaja en el partido reseñado, en la que estimaba que las extremeñas habían cometido alineación indebida por no haber hecho coincidir el mínimo obligatorio de dos jugadoras de formación durante apenas un minuto. Pero ocurrió durante el primer cuarto durante ese breve lapso en el que el Al-Qázeres obtuvo una mínima ventaja en el marcador, por lo que se ha considerado que lo sucedido no influyó en el desarrollo y resultado final del choque. No ha habido ni pérdida de partido ni de puntos y ni siquiera una multa económica.