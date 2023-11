"Tendrían que venir cuatro Real Madrid para pagarme lo que me adeuda el Cacereño"

Nunca ha sido tan vehemente en sus explicaciones Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño desde mayo del 2019. El empresario rompe en esta entrevista su silencio de los últimos meses asegurando estar dolido por el hecho de que las críticas hacia él se centren en lo que se derivó del enfrentamiento copero de principios de año ante el Real Madrid y la utilización del dinero que se pudo ganar entonces. Afirma que ha pagado muchas cantidades pendientes de épocas anteriores, tantas «que la gente se sorprendería» y que ello lo puede demostrar, al igual que la validez de la apuesta por la plantilla actual. Al mismo tiempo, dice tener toda la confianza en el entrenador, Julio Cobos, asegura que no se ve con el descenso a Tercera al final de temporada y deja claro que habrá que tomar decisiones si la dinámica sigue con la flecha hacia abajo.

¿Cómo se siente con esta crisis de resultados, sin duda la peor en su mandato desde que entró?

Sí. Por el motivo que sea se han hecho las cosas para que los resultados no sean estos, pero no están saliendo. Esto es fútbol, y en todos los equipos pasa. Llevamos ya varios años comiendo jamón de bellota y ahora hay que comer jamón serrano. Cuando toca comer jamón serrano hay que alimentar al cerdo con bellotas para que pase a ser jamón de bellota. Tendremos que seguir trabajando y ver dónde están los fallos y corregirlos. En el tema deportivo evidentemente se hace desde el cuerpo técnico y jugadores y desde los despachos, cuando llegue el momento, si hay que hacer algo, haremos lo que haya que hacer.

¿Siente que se han equivocado en la toma de decisiones en cuanto a planificación de la temporada?

En el tema de fichajes creo recordar, y ahí está en las redes, que se decía que éramos un equipazo. Las redes, para lo bueno y para lo malo, ahí quedan. Ahora parece que somos de Primera Regional. Hemos hecho buenos partidos en pretemporada, también un comienzo de liga ante el Navalcarnero que fue un partidazo, pero las cosas no están saliendo. Habrá que ver por qué. A lo mejor demasiada presión, a lo mejor los jugadores no están entendiendo lo que el míster les está diciendo… no lo sé. No voy a echar las culpas a nadie porque evidentemente creo que es culpa de todos, como dijo Julio Cobos el otro día: desde el entrenador hasta los jugadores, pasando por el director deportivo y por mí mismo como presidente. Ahora hay que intentar cambiar el rumbo y la dirección, cuanto antes mejor. Cada partido que perdemos son tres puntos que recuperaremos. Mejor este fin de semana que el siguiente.

A los que dicen que no se ha invertido lo ganado el pasado año en Copa del Rey, ¿qué les puede argumentar?

No argumentar, les puedo demostrar. A mí me llamaron el lunes algunos aficionados para hablar conmigo. Querían quedar en el bar Vettonia. No soy de quedar en el Vettonia. Yo soy de quedar en mi oficina. A esos aficionados que dicen que se ha invertido poco y tal y tal, les digo que pasen por mi oficina. No se lo van a llevar ni a fotografiar (los documentos), pero van a ver el coste de la plantilla del año pasado y el coste de la de esta temporada. Ellos mismos van a salir de mi oficina convenidos, con hechos, no con palabras porque creo que la gente ya va conociendo que soy persona de demostrar y hacer las cosas, no de decirlas, si esta plantilla es o no rácana, como ha puesto alguno en redes; a ver si es superior en lo económico a lo del año pasado. También quiero quedar clara una cosa en cuanto a la retención de los jugadores, que por qué no los hemos retenido. Aquí a todos los que nos interesaban se les han puesto propuestas al alza a cada uno de ellos. ¿Sabe qué pasa? Que el Madrid ha traído muchas cosas positivas, pero también muchas negativas. Ahora nos pensábamos que, como había dinero fresco, por decirlo de alguna manera, ya podríamos cobrar el doble de lo del año pasado. No estoy dispuesto ni a que nadie se ría de mí ni que el club desaparezca por hacer una inversión en un presupuesto al que después no pueda responder. Más claro no lo puedo decir.

¿Le han dolido las críticas llegadas desde la grada?

Las críticas, como bien dice todo el que viene del tema deportivo de muchos años (como la gente sabe, yo no vengo de ahí, ya que el Cacereño es el primer club que compro y en el que estoy afrontando este reto tan difícil) yo no estaba acostumbrado a recibirlas. En mi empresa no las recibo, haré las cosas bien o mal, pero es mi empresa y las gestiono como creo que es mejor. En el club, aunque sea una sociedad anónima deportiva, como cacereño creo que tengo el deber de responder. Hay gente que dice que estoy como escondido y no es así. Lo que pasa es que hay veces que no es el momento y hay que pensar las cosas en frío. En caliente no suelen salir bien. Como cacereño me pongo en la obligación de decirle a la afición que saldrán las cosas bien o mal, pero estamos dando todo lo que podemos a diario. Yo no he dejado de trabajar. Las críticas me duelen, claro que sí, pero me duelen más por mi familia, por mi mujer y mi hijo porque yo, como empresario, llevo muchos años y tengo las espaldas muy anchas. Aun así tengo mi corazoncito. Lo que más me duele es que, después de todo lo que llevo aquí puesto y lo que he hecho por este club, ahora solamente se hable de dónde está el dinero del Madrid. Aquí si supiese la afición que tendría que venir cuatro Real Madrid para ponerme al día… mucha gente dice que ya he recuperado el dinero, ja, me tengo que reír.

Si supiesen el dinero que llevo puesto aquí más de uno se sorprendería. Y es dinero de un trabajador, no de un millonario ni de un jeque, que todos los días se levanta y trabaja como un aficionado. Que yo no tengo el dinero por castigo, que el dinero que tengo no me lo han dejado mis padres, sino lo que lo he conseguido por mi trayectoria empresarial a base de trabajar, trabajar y trabajar, que es lo único que he hecho en mi vida, desde que nací hasta mis 49 años actuales. Me duele eso: que no se valore que venimos de un estadio en el que no había luz para jugar; que no había agua en los baños después de tirar cada uno de la cadena tras hacer sus necesidades; que no había limpieza; que no había control… Había aficionados que tienen tatuaje en el cuerpo y se dan palmaditas en el pecho y que se entraban en el estadio con su mochila y que vendían a los aficionados las cervezas a un euro hasta que otro aficionado le contestó (y olé sus huevos, me gustaría saber quién fue) que si quería una cerveza la compraba en la barra del club y que los beneficios se los daba al Cacereño, no a él.

Ese que tanto se da golpes en el pecho, que si se publica esta entrevista va a saber por dónde voy, que no me caliente porque soy una persona muy comedida y cuando me caliento, me caliento también y es cuando empiezo a decir nombres. Hay muchas cosas que la gente no sabe: de gente que es aficionado del Cacereño que han embargado al club y han metido procedimientos, que me parece muy bien, que si el club le ha puesto un sueldo y no le ha pagado lo denuncie. Pero que eso se lo he pagado yo, no el anterior. Se lo tenían que haber pedido al anterior, pero claro, como el anterior no pagaba lo daban por perdido y no se iban a gastar dinero en abogados y procuradores… Pero cuando entró Carlos Ordóñez pagaba y, claro, ya empezó a salir toda la mierda de debajo de las piedras. Repito: tenían que venir cuatro Real Madrid para pagarme lo que me adeuda realmente el Cacereño. Y solamente hablo de lo económico: si hablo de mi dedicación el 80 por ciento de mi día lo dedico al club. Cada vez le resto más a mi empresa.

¿Qué parte de culpa de la situación tienen, por este orden, el consejo de administración, el entrenador, el director deportivo y los jugadores?

No vamos a poner ni una primera cabeza ni una última. En este barco estamos metidos todos. Todos tenemos parte de culpa, como he dicho antes. Desde el principio se ha hecho un presupuesto de acorde a la categoría, no voy a hacer uno que no pueda pagar. Estamos hartos de ver a clubs que hacen presupuestos para ascender, después no suben y desaparecen o bajan de categoría y crean deudas millonarias. No soy así: si me he metido en una casa con un cepillo y un recogedor para recoger todas las mierdas, ¿cómo las voy a crear yo? He tratado desde el primer día de quitar deudas, vivir tranquilo y si ahora duermo tranquilo y el presupuesto corresponde a lo que puedo pagar, dormiré mejor y sé que el club no va a desaparecer. Si hago un presupuesto millonario, lo único que puede pasar es que el Cacereño no cumpla sus 105 años. Eso no lo voy a consentir. Creo que hemos hecho un equipazo. ¿Qué no están saliendo las cosas? Vale. No todos los jugadores en la Liga Profesional, con nombre, se adaptan y hacen buenas temporadas. Joao Félix, un gran jugador, que no cuajó en el Atlético de Madrid, ¿por qué ahora sí en el Barcelona? A lo mejor por el motivo x. Cada uno tenemos lo personal: hay futbolistas que pueden ser muy buenos, pero en un momento les puede dejar su novia, pueden tener un problema personal, de su hija o su hijo, y le afecta en lo deportivo. Muchas veces hay que pensar en problemas internos y no tienen por qué ser del cuerpo técnico o la directiva.

¿Va a haber fichajes en el mercado de invierno?

Tenemos que pensar en dar una vuelta a esto con los fichajes que tenemos. Repito que cuando hicimos el equipo todo el mundo decía que éramos un equipazo. No sé si esa presión se la han creído y han querido demostrarlo o qué, pero tenemos que confiar primero en lo que tenemos. Cuando llegue el momento de los fichajes, que el mercado aún no está abierto, tendremos que hacerlo. Tendremos que solucionar el problema si sigue ahí. Yo soy el primer perjudiciado porque yo soy el que pone el dinero. ¿Qué voy a querer yo para el Cacereño? El desearle mal al Cacereño, como dicen algunos de mí que si no lo quiero y demás… que me digan que hay una persona cuerda que tire piedras contra su mismo tejado. No la hay. Descender de categoría me costaría mucho más dinero. Otros han dicho que he bajado al vestuario y les he dicho a los jugadores que no podíamos ascender, ¿en qué cabeza cabe si mañana quiero vender el club si es estando en Tercera Federación va a costar lo mismo que en Segunda en Primera? Evidentemente, yo como presidente o cualquier otro propietario pensaría lo mismo: cuanto más arriba esté más dinero me pagarán, ¿no? Cuanto más abajo más perdería en subvenciones, me va a costar la plantilla más de mi bolsillo… y menos me darán si quiero vender. Hay que razonar solamente un poquito para saber que yo soy el primer perjudicado.

¿Está en peligro el puesto de Julio Cobos? ¿Hasta cuándo tiene crédito?

Aquí hay que detectar primero un error: todo el mundo sabe que yo he confiado y confío muchísimo en Julio Cobos durante estos años. No es aquí un dios, como pone alguno por ahí en redes. Ni yo soy dios, dios solamente hay uno. Julio es el mismo del año pasado, ¿verdad?, el mismo que nos ha subido de Tercera a Segunda Federación, que nos ha mantenido dos años jugando ‘playoff’ de ascenso y contra presupuestos mayores al nuestro; que le hemos ganado a Alcorcón, que perdimos ante el Eibar de aquella manera; que caímos con la Ponferradina al final; que ganamos al Córdoba, al Girona y ¡cómo les ganamos!; que al campeón de Europa le pusimos entre las cuerdas. ¿Seguís pensando que ese entrenador no es bueno para el Cacereño? Esa pregunta me gustaría que la contestara la afición. Cada uno tendremos nuestro pensamiento: del entrenador, del ‘9’, del medio centro, del lateral… cada uno es libre. A mí a lo mejor me gusta más el jamón y a ti la patatera. Para gustos colores. Pregunto: ¿Piensan que los resultados no están saliendo por el entrenador? El año pasado parecía un dios para la afición: jugadores venían de descender a Tercera y tuvieron una progresión enorme con él. ¿Lo logré yo? No. No me voy a tirar flores: eso lo hicieron Julio y el cuerpo técnico. Para bien y para mal, no soy el responsable de lo deportivo: los responsables de todo lo bueno que he dicho y la disputa de un ‘playoff’ en el que quedas fuera empatando y no perdiendo contra el Recre son ellos. ¿Qué pasa, que el mismo era buenísimo el año pasado y en este malísimo?

Todos estamos temblando porque ya llevamos muchas jornadas con la flechita hacia abajo, sobre todo en casa. El entrenador también les quiere brindar a nuestra afición los tres puntos, y yo también. Cada vez que me voy a casa con el partido perdido voy pensando en que va a ser una semana muy dura. La gente se puede pensar que me da igual, pero no. Mañana si echamos a Julio Cobos o a un jugador se buscarán otro equipo, pero quien se queda con la mierda soy yo. Y si bajamos a la quinta categoría nos quedamos con el club yo y los aficionados, claro, pero el perjudicado soy yo.

¿Se imagina al Cacereño descendiendo este año?

Tocaré madera, pero no tenemos equipo ni cuerpo técnico como para descender. Lo pienso de corazón. Y repito: si llegado el momento hay que tomar decisiones se van a tomar, pero se intentarán tomar donde esté el problema. Vamos a atajarlo. Tenemos que decir, aunque no venga al caso, ¿qué le está pasando al Mérida, señores? De los últimos 30 puntos, sólo ha ganado uno. Estamos mal, pero no tan mal como ellos. ¿De qué les ha valido tener tres entrenadores? Los que nos hacen ganar o perder son los jugadores, evidentemente con unas indicaciones y preparación del cuerpo técnico, pero quien se tiene que dejar todo en el campo y sudar la camiseta es el jugador. A lo mejor, tienen una presión en casa que no tienen fuera. No le estoy echando la culpa a los aficionados, pero a lo mejor hay jugadores que venían de campos en los que había 300 espectadores y no 2.500. Se pueden agarrotar las piernas.

Haga un pronóstico…

Tal y como está la situación es complicado hacerlo. No creo que tengamos equipo para descender, pero tampoco voy a decir que tengamos equipo para subir. Las miras, desde el principio, eran las de meternos como en los dos últimos años en los playoff de ascenso. ¿Es tarde? Yo creo que no. Pongo encima de la mesa lo que le pasó al Ceuta cuando estaba con nosotros el año pasado: estaba abajo del todo, empezó a ganar y terminó subiendo. ¿Dónde está el Ceuta y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estaba el Mérida cuando subió a Primera Federación? También en playout y abajo y acabó subiendo. O el Villanovense en Tercera. Todos estamos nerviosos y queremos ganar mejor mañana que no la semana siguiente, pero creo que también debemos dar tiempo al tiempo. La paciencia es una virtud. El año pasado había aficionados que se querían cargar a Cobos y mira cómo acabamos. He hablado con mucha gente y ninguno recuerda un año tan especial y tan bueno para el club. Si hubiéramos liquidado a Cobos a lo mejor no hubiéramos disfrutado del Madrid, del Girona, del Recre…

En malos tiempos como estos, ¿le han entrado ganas de dejarlo? ¿Ha pensado alguna vez en algo así como ‘por qué me he metido en esto’?

Si pienso eso alguna vez es por lo ingrato que es el fútbol. Aquí mucha gente no tiene memoria. Venimos del barro, tenemos ahora una cantera con más de 400 y pico de niños, 27-28 equipos, eso no ha pasado nunca o en muchísimos años; tenemos una tienda en el centro de Cáceres, se han vendido un montón de camisetas, paseas por la ciudad y ves a un montón de niños y niñas con ellas… después de todo eso, parece que, como he dicho al principio, nos hemos acostumbrado al jamón y queremos jamón todos los años. Y es que este año pido un Dehesa de Solana, pero es que el año que viene quiero un Cinco Jotas. Cada vez queremos más y más y más.

El fútbol es fútbol, y ni los que están en Primera lo ganan todo. Pierden también con el último haciendo malos partidos ¿Hay explicación para eso? No. Por eso es como es y por eso engancha tantísimo. No es matemática. Lo que me duele, y a veces me arrepiento de esto, es por lo que sufre mi familia. Yo estoy acostumbrado a sufrir. Cuando se pintó lo agradeció la gente; cuando se arreglaron los baños también; cuando teníamos luz y limpieza también; con los aparcamientos ya no se quedan los cárter del coche, como le pasó a uno, también. Eso me duele: que después de la vuelta dada al club, una minoría (sale muchísima gente en mi defensa, y no son amigos míos ni los conozco ni me la chupan, como ponen por ahí algunos, ni tengo un perfil falso, como dicen otros) no valore el cambio que se le ha dado al club porque ahora los resultados no estén saliendo. Cuando salían, era un dios, ¿y ahora soy un demonio? Sigo siendo el mismo. En lo deportivo no nos sale, como tampoco les sale a otros muchos. El Avilés también jugó por el ascenso y ahora, como nosotros, está metido abajo. Habremos acertado o no con los fichajes y nos saldrá bien o mal, pero creo que no me merezco que se ensucie lo que se ha hecho aquí.