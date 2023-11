El Al-Qázeres se apunta otro triunfo

No sin mostrar cierta irregularidad, el Alter Enersun Al-Qazeres Extremadura, en el día del regreso de Bre Scott a las pistas tras su lesión, volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas consecutivas al ganar a domicilio a un necesitado Lima-Horta Barcelona que aguantó muy bien en el primer cuarto y que nunca se dejó ir del todo pero que tras el descanso ya no sería capaz de volver a meterse en la pelea por el resultado (56-71).

Las de Jesús Sánchez se vieron sorprendidas por la buena salida a pista de las barcelonesas, que jugarían a favor de marcador durante los primeros cuatro minutos consiguiendo además una máxima con el 7-2 en apenas un par de minutos y tras un primer triple de Baraut. Sin embargo, el conjunto cacereño no tardó en reaccionar y subiendo el nivel defensivo en los siguientes tres minutos además de secar a su oponente firmaría un parcial de 0-8 con el que remontaba el resultado y se colocaba por primera arriba (7-10).

En la segunda mitad del primer acto las catalanas jugarían con mayor presencia defensiva y tras empatar de nuevo con otro triple de Garrido --en el primero nadie tendría mucha precisión desde el perímetro y las locales acabarían con 2 de 8 por 1 de 8 visitante-- supieron incomodar en todo momento a un equipo visitante demasiado fallón que aunque dominó el rebote acumuló hasta 5 pérdidas. Al final 12-14.

Aunque con el grupo de Jesús Sánchez jugando mejor, el segundo cuarto sería bastante parecido al primero y una vez más las catalanas serían capaces de plantar cara en el golpe a golpe en los primeros compases (16-20 en el min. 3). Pero entonces el Al-Qazeres encestó dos triples consecutivos de Bre Scott y Celia García y aunque las locales también hicieron uno, eso significaba un claro punto de inflexión en el duelo, porque a partir de ahí el Lima-Horta tuvo que abrir mucho más su defensa y eso significaba una desventaja clara en su pintura que las visitantes supieron aprovechar.

Lesión de Lucía Fontela

Sin embargo, al filo del ecuador del segundo cuarto con 19-28 la visitante Lucía Fontela caía lesionada tras un fuerte golpe en la rodilla y tenía que abandonar la pista en camilla con claras muestras de dolor, una situación que en cierta medida frenó el buen momento de las extremeñas pero que tampoco evitó que su superioridad siguiera poniéndose de manifiesto. Así y tras unos minutos de ciertas dudas (23-29 en el 17), después de un tiempo muerto del técnico, el equipo cacereño firmaría un gran final de cuarto par marcharse a los vestuarios para afrontar el tiempo de descanso con una suculenta ventaja (26-37).

En el reinicio, un parcial de 2-7 en los primeros cuatro minutos con un gran triple de Scott tras pérdida local, suponía una nueva máxima en el choque y prácticamente la sentencia del resultado (28-44), porque después el equipo cacereño siguió demostrando un gran desempeño en lo defensivo y eso significaba una losa muy grande para las del entrenador local, Sergio Manzano, a las que les costaría un mundo anotar con regularidad.

Conato de reacción local

Con todo, las catalanas no se dieron por vencidas y en la segunda mitad del cuarto con dos triples consecutivos, de Garrido y Broncano, colocaban un esperanzador 38-46 que obligaba a Jesús Sánchez a detener el juego con un tiempo muerto. En el final del periodo el equipo recuperó sensaciones y con un triple final de Celia García abrió de nuevo la brecha. A la conclusión, 40-53.

El Lima-Horta apretó con todo en el último acto en busca de su suerte, pero una vez más las extremeñas sacaron mucho jugó a su juego interior y eso, más el acierto desde el perímetro, ahora con Stephanie Martínez y otro más de Celia García, obligaban muy rápido al entrenador local a parar el juego (48-63 en el 34).

De vuelta a pista, la local Garrido anotaba de tres y eso significaba que las cacereñas no se podían despistar lo más mínimo. No lo harían, especialmente en defensa, sometiendo de esta manera a un conjunto catalán que ya no sería capaz de reducir la desventaja por debajo de los diez puntos y que terminaría claudicando.