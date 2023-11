El Mérida logra un buen punto, pero insuficiente

Si se mira con la perspectiva de la racha que arrastraba el Mérida, todo lo que no fuera conseguir una victoria en su encuentro de este domingo en casa ante el Recreativo de Huelva, se vería como un resultado negativo. Sin embargo, tal y como se ha dado el encuentro, con las expulsiones de Dabo en el minuto 76 y de Acosta en el 94, el empate a cero, a la postre, ha tenido un buen sabor de boca. Lo peor, es que ambas expulsiones suponen dos bajas más para la siguiente cita, junto con las dudas por el estado físico de Prada, que tuvo que ser sustituido.

En este capítulo de ausencias, la sorpresa de la que hablaba en la previa Ruano fue Pipe, que, aunque aparecía en la lista de convocados del sábado, no llegó a vestirse de corto.

Mejoría

No fue una maravilla la primera parte del Mérida, pero teniendo en cuenta de dónde viene el equipo de Ruano, tiene mérito que fuera capaz de conseguir que el Recre no tirara en los tres palos, teniendo en cuenta que el porcentaje de posesión del cuadro onubense fue muy alto.

La primera acción peligrosa estuvo en un cabezazo hacia atrás de Bourdal, tras un saque de esquina, que estuvo cerca de colarse a los once minutos.

La inmensa posesión visitante no se convertía en peligro, y fue tras un error local, en un mal despeje de la defensa, cuando Caye Quintana pilló un balón al borde del área, pero su disparo se fue arriba en el minuto 23.

Gran parte de la primera mitad fue un encuentro con mejoría de un Mérida que se mostraba con cierto nervio en campo propio, pero algo más liberado en ataque con Sandoval y Padilla.

Beneit lo intentó por parte local y Alcalde por los visitantes, pero sin mucho peligro.

Segunda parte

En la reanudación, el Mérida salió queriendo tener más protagonismo con la pelota y llegó a acumular alguna posesión larga. Además, a los dos minutos, Sandoval quiso probar fortuna, pero su disparo fue a las manos del portero.

Como se suele decir, a los puntos estaba siendo mejor el Recre, pero el esfuerzo de los de Ruano fue innegable y el público lo reconocía en cuanto tenía una excusa para ello.

Dicho esfuerzo local, se veía a la hora de tapar los disparos contrarios. En el minuto 50, los de Abel Gómez tuvieron hasta tres consecutivos, pero siempre encontraron una pierna o un cuerpo romano.

Padilla lo intentaría por parte local, también desde lejos, hasta que llegaron dos buenas intervenciones de Palomares para salvar a los suyos. Primero en un mano a mano de Caye Quintana tras una gran trasición onubense, en el minuto 63, y seis minutos después, yendo al suelo en un remate muy peligroso de Serrano dentro del área.

El Mérida se salvaba de ambos envites y encaraba el tramo final del choque con ciertas esperanzas de victoria, pues se les veía muy enchufados a los jugadores ofensivos, y a Beneit, llegando desde segunda línea estaba haciendo el mejor partido desde que viste la elástica emeritense. Sin embargo, apareció el protagonismo del colegiado, inventándose las dos amarillas a Dabo prácticamente consecutivas. La primera en el típico forcejeo esperando rematar una falta lateral, fue empujado por Juan Villar y por Gálvez y el colegiado quiso ser ecuánime de manera injusta mostrando una tarjeta amarilla por bando. Pocos minutos después, cobró una falta muy dudosa que dejaba a los locales con uno menos en el minuto 76.

A pesar de estar con uno menos, los romanos quisieron tirar de coraje, pero lo cierto es que tuvieron esa pizca de fortuna que en otras ocasiones les ha faltado, pues Luis Alcalde tuvo un cabezazo con todo a favor para marcar y la mandó fuera. La respuesta local llegó en la jugada siguiente, tras una buena acción colectiva que Ben Hamed terminó mandando fuera.

Ya en el minuto 93, sería Bourdal el que salvaba a su equipo de la derrota bajo palos, cuando la pelota se colaba tras un disparo de Antonio Domínguez.

El Mérida salvaba el punto, pero no las malas noticias, pues en el último minuto acumuló la mencionada expulsión de Acosta y la lesión de Prada, por cierto, en una jugada que los recreativistas pidieron como penalti, con lo cual, el árbitro terminó enfadando a los dos equipos.

En definitiva, mirando la racha, el punto es insuficiente, pero viendo las circunstancias del partido y la mejoría de la imagen, se podría tomar como un punto de partida para intentar mejorar.

El próximo partido será ante el Intercity el próximo sábado. Ahí será una nueva reválida para un cuadro, el emeritense, muy necesitado. Yes que suma solamente dos puntos de los últimos 33 posibles, una cifra con la que no puede seguir en progresión si no quiere despedirse de la categoría antes de tiempo. Urge ganar ya para los de Manel Ruano.