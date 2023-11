Montijo-Cacereño: fútbol 3D en el Emilio Macarro

«¡Achoooo!», le grita Álex Bravo a Justice cuando se ofrece para recibir un saque de banda y el extremo le ignora. «Iván, cállate», le grita Clausí a su compañero para que deje de protestar al colegiado. «A éste no le hagas caso, árbitro, que haga lo que quiera», dice Abraham Pozo sobre Lolo Plá, que se empeña en sacar una falta desde donde mejor le va. El Emilio Macarro invita al fútbol 3D, a vivir una especie de experiencia inmersiva porque desde cualquier punto de la grada se escuchan los comentarios de los futbolistas. En el Montijo-Cacereño fue así, ayudados, quizás, por un público demasiado silencioso y que solo levantaba la voz en las típicas protestas al colegiado. Durante los 90 minutos solo se escucharon los cánticos del centenar de aficionados del CPC, que se intensificaron tras el gol de Karim.

No se llenó el Emilio Macarro para ver el primer derbi de la temporada. La irregular campaña de los locales, que aún no sabe lo que es ganar en casa, puede que no invite a asistir e incluso entre los más fieles ya empieza a haber algo de resignación/ironía: «Ya ganaremos, aunque sea el año que viene en Tercera», decía un aficionado a otro. Entre esos seguidores que no fallan en el estadio montijano estaba el alcalde de la localidad, el plusmarquista nacional de lanzamiento de martillo y olímpico Javier Cienfuegos.

«Esta película ya la hemos visto aquí más veces, de ser superiores al rival y, al final, otro fallo individual nos condena y se llevan los tres puntos regalados», se resignaba Emilio Tienza, entrenador del Montijo. «Son siempre pequeños detalles, pero el fútbol en esta categoría es competir y, competir es no cometer errores fáciles».

Tienza, tras asegurar que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, les lanzaba un elogio:«Son muy buenos, se lo tienen que creer. No es que nos pasen por encima los rivales, lo que pasa es que no estamos acertados y encima regalamos. Hay que insistir».

Nada de sacar pecho

También le lanzaba un elogio al Montijo el técnico del Cacereño, Julio Cobos:«He visto todos sus partidos y en muchos ha merecido más, pero los errores le penalizan demasiado». Visiblemente contento, «pero contento por ellos [por los futbolistas] porque son los primeros que sufren», el preparador verde reconocía que aunque se había ganado, «aún nos queda mucho. Está muy bien ganar aquí hoy, pero el próximo partido en casa hay que seguir ganando y haciendo muy bien las cosas».

Las voces se apagaban en el Emilio Macarro, las de los aficionados y también las de los futbolistas, incluidas las del CPC, que celebraron por todo lo alto la victoria, aunque Cobos reconocía que no se había hecho nada como para sacar pecho. «No nos podemos conformar con lo que hemos hecho, no nos sirve de nada. Sirve para hoy».