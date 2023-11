En el fútbol moderno cada vez hay menos sorpresas. O mejor dicho, cada vez sorprende menos algunas cosas. El Llerenense, catalogado como la ‘Cenicienta’ del grupo V en Segunda Federación, recién llegado a la categoría y con el presupuesto más modesto, encajonado en descenso en todos los pronósticos, no sólo es a día de hoy el mejor de los cinco extremeños clasificados, sino el que mejor está compitiendo de todos. Su última victoria ante el Talavera, el líder del grupo, corrobora una primera vuelta de notable alto para los de Luismi, muy en contraste con el suspenso del resto de equipos de la región.

El Llerenense vence y convence. Es noveno, está a tres puntos de la quinta plaza en un grupo muy igualado, pero lo mejor para los de la Campiña Sur es la sensación de ser un conjunto sólido, con muchísima confianza sobre el verde. «Hay una idea y hay un equipo y un pueblo que cree en ella», decía Luismi tras tumbar al líder Talavera en el castillo del Fernando Robina, donde el Llerenense ha sumado cuatro victorias en sus últimos cuatro encuentros.

Es precisamente en casa donde está fraguando su objetivo el Llerenense. Es el segundo mejor equipo como local y hay una sensación en el ambiente deque se podían haber ganado todos los partidos de casa. Casi todos sus jugadores están convencidos de que el Llerenense se salva. Son los primeros que creen en esa machada. Y con es convencimiento y el compromiso que se ve en el campo, tienen muchísimo ganado. Marcó Jaques Bayo, un jugador que venía rabioso por no haberse estrenado. Hasta eso le sale bien. Con esas credenciales se presentará el Llerenense el domingo en el Príncipe Felipe de Cáceres.

Ganó el Cacereño, pero sigue en descenso en una discreta temporada. Ganó porque el Montijo no levanta cabeza en casa, pero el equipo de Cobos volvió a ser muy condescendiente en defensa y no encajó gol de puro milagro. Desde luego, necesita seguir mejorando el Cacereño, aunque como dice Cobos y una norma no escrita en el mundo del fútbol, desde las victorias se aprende a crecer más fácil.

Ese derbi lo perdió un Montijo absolutamente tocado en lo clasificatorio y en lo futbolístico. Con una plantilla tremendamente corta, el cuadro de Emilio Tienza sabe sacar fuerzas y talento de donde no existe para fraguar buenos partidos. Tiene oportunidades, crea fútbol, pero no termina de ser determinante. Una y otra vez. Ya son seis derrotas y un empate en el municipal Emilio Macarro. No ha ganado nada en casa y es el peor equipo como local. La semana que viene jugará en Segovia ante la Gimnástica, aunque visto lo visto, fuera puntúa más.

Precisamente, la Gimnástica Segoviana cortó la racha de puntos de un Badajoz que volvió a ser débil en el Nuevo Vivero. No está para relajaciones el equipo de Iñaki Alonso, que cuando levanta un poco el pie del acelerador se vuelve vulgar. Un error en los minutos comprometidos sirvió para hacer buena de esa ley del fútbol de que un exjugador es el que tiene más porcentajes de que te marque. Lo hizo Dani Segovia.

El Badajoz dio un paso atrás en su objetivo de recuperar su mejor nivel, pero no sólo por el resultado, sino por la imagen ofrecida, que no fue la mejor de los partidos de Iñaki Alonso.

Otra derrota dolorosa fue la del Villanovense en feudo propio ante el Sanse. Fue práctico el equipo madrileño, que ya está quinto en playoff y sigue en dinámica ascendente con uno de los equipos más importantes del grupo. Dos contras y dos fogonazos deslumbraron a un Villanovense con los focos puestos en la Copa del Rey, que puede ser una fortuna, pero también una distracción que tenga un alto precio. Y la próxima semana, antes del Betis, visita al Unión Adarve.

La impepinable realidad deja al Llerenense, último en llegar, como el mejor extremeño. Y deja a los veteranos coquetando con descensos y posiciones peligrosas. Y todo, a cuatro jornadas de acabar la primera vuelta.