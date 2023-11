Juan José Márquez y Noelia Muñoz ganan el Cros de la Encamisá

Juan José Márquez, del Capex, y Noelia Muñoz, del AD Atletas Don Benito, han sido los ganadores del XLV Cross de la Encamisá, longeva prueba que se disputó en la dehesa boyar de Torrejoncillo el pasado domingo y que sirvió para cerrar la Liga Extremeña de Campo a Través. Es un evento firmemente consolidado que forma parte de los actos previos a la fiesta grande torrejoncillana.

La prueba no defraudó por su exigente recorrido y se vieron carreras de mérito por parte de los participantes, que acudieron en menor número que en años anteriores y que acusaron la exigencia de un terreno que aunque estaba en perfectas condiciones, se encontraba algo blando.

Márquez y Muñoz fueron los ganadores de la prueba absoluta, aunque fueron muchos más los atletas que se subieron al podio. Alberto Cardeñosa (At. Almendralejo) y Martina Bañas (At. Badajoz) fueron los mejores sub-14. Enrique Marín (Almendralejo) y Candela Pérez (Mitreo), en sub -16. Daniel López (CA Andiajoa Torrejoncillo) y Maria Elena Gordillo (Almendralejo), en sub -18. Celia Álvarez (At Miajadas) en sub -20 y Francisco Cáceres (Go Fit Athletics) y Elena Gamarra (At Mitreo) en sub-23. En cuanto a los máster, Jose Javier López (CA Andiajoa Torrejoncillo) y Macarena Muñoz (AD Atletas Don Benito) se impusieron en la categoría A y Diego Lara y María Rocío Expósito, ambos del At. Almendralejo, en la B.

En la competición por equipos, la Escuela de Atletismo de Plasencia fue la mejor en sub-14 femenino, y master A y B masculino. Arte Físico de Cáceres fue el mejor equipo en las dos categorías master femenina. Atletismo Miajadas, mientras tanto, ganó en sub-16 y absoluta masculina y Atletismo Almendralejo lo hizo en sub-14 masculina.

Todos los ganadores se llevaron un trozo de Torrejoncillo para sus casas con la pieza hecha a mano para la ocasión por parte de un artesano alfarero local. Además, los ganadores absolutos se llevaron la paleta que dona la Asociación de Paladines de la Encamisá.

El momento emotivo del día fue ver la última prueba del local Daniel López con la camiseta del Club Atletismo Andiajoa Torrejoncillo entrando en meta besando el escudo y dedicando a sus paisanos la victoria en la categoría sub-18.