Laura Chahrour, segunda jugadora intervenida del menisco esta temporada en el Al-Qázeres

Laura Chahrour ya descuenta los días para volver a la cancha. La base del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura fue sometida el pasado jueves a una artroscopia para reparar el menisco de su rodilla derecha. La jugadora valenciana (25 de marzo de 1995) se perdió toda la temporada pasada por una rotura del ligamento cruzado durante los primeros entrenamientos de pretemporada y este curso solo ha podido jugar las cuatro primeras jornadas, en las que promedió 2.8 puntos y 1.3 asistencias en una media de 16.57 minutos por partido.

Chahrour es la segunda jugadora del Al-Qázeres que pasa por el quirófano para reconstruirse el menisco. Unos días antes que la base, el lunes 20, fue sometida a la misma intervención la ala-pívot Mabel Galiana.

“Estamos a la espera de la valoración y evolución para conocer el tiempo de recuperación de Laura, esperando tenerla de vuelta en la pista lo más rápido posible”, dice el Al-Qázeres en un comunicado. “Depende de lo que el cirujano me haga cuando me abra, si sutura o no el menisco, estaré más o menos tiempo de baja. Podría estar en un mes o en tres meses”, decía la base en una entrevista en este diario el pasado 9 de noviembre sobre su tiempo de recuperación. ”Desde el club, todo el ‘staff’ y sus compañeras deseamos muchísimo cariño, muchos ánimos y una pronta recuperación”, añade la nota de la entidad cacereña.

Los problemas no acaban ahí para el Al-Qázeres, pendientes también del estado de Lucía Fontela (Vigo, 8 de marzo de 2002), que se lesionó durante el partido del sábado ante el Lima-Horta Barcelona, en el que el club cacereño logró su séptima victoria de la temporada en la Liga Femenina Challenge. La escolta-alero está pendiente de someterse a las necesarias pertinentes pruebas para conocer exactamente qué es lo que le sucede.

En el partido ante el equipo catalán reapareció Bre Scott, que se lesionó en la espalda durante el partido de la tercera jornada ante el Unicaja Mijas. Se ha perdido seis partidos y volvió ante el Lima-Horta, jugando 28 minutos en los que logró 10 puntos. El Al-Qázeres volverá a jugar este sábado 2 de diciembre, cuando le toca recibir en el pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres al Azul Marino Viajes Mallorca (18.00 horas).