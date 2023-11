Esto ya no es lo que era: de los 34 equipos de la temporada 1989-90, en el origen, ahora se contabilizan sólo siete, pero la Liga Interministerial de fútbol sala de Cáceres resiste. Los malos augurios que se cernían en un negro horizonte hace año y medio, al punto de darse casi por finiquitada una etapa de 40 años, se han transformado en un rayo de esperanza.

«Lo sacamos adelante al final, y ahí estamos. En noviembre ha empezado una nueva temporada». Lo dicen Tomás Pérez y Antonio Salcedo, que se reconocen unos ‘románticos’ del fútbol sala. Su empeño personal y las ganas de que esta competición de funcionarios continúe hacen que la llama siga encendida. El entusiasmo debe continuar, piensan los jugadores.

Ni uno (en uno de los equipos de la Policía Local) ni otro (en el del Hospital San Pedro) practican ya su deporte favorito en esta liga, pero ambos contribuyen ahora a la causa fuera de la cancha. «Yo he jugado 31 años seguidos, hasta que me jubilé, uno de los que más he estado ahí», dice orgulloso Tomás Pérez, encargado de la organización junto a Salcedo. Se reparten las tareas: este último es el que lleva todo el tema informático de clasificaciones, actas… y el primero el ‘comité de competición’ y el día a día de la iniciativa en una labor desinteresada. «Hay muy poca gente joven. Ya no hay tanto funcionario a partir de los 35 años», agregan. Ha habido incluso chicas que han participado en la liga, pero son excepciones.

Dos equipos del Hospital San Pedro, otros dos de la Guardia Civil y uno cada uno de Correos, Policía Nacional y Policía Local disputan dos títulos (liga y copa) de un colectivo que en su origen creó Reyes Caballero y en la que Flores Robado y José María Pérez invirtieron muchas de sus ilusiones antes de cerrar la última etapa. El Inss, un clásico, ya no está.

Juegan lunes y jueves en la Ciudad Deportiva y cada equipo (al que se ha bajado la cuota anual a 350 euros para los gastos de organización) puede inscribir un no funcionario. Tanto Tomás Pérez como Antonio Salcedo coinciden en transmitir un mensaje de ilusión por el fútbol sala en una ciudad de tradición. El fútbol 7 les ha restado adeptos, pero el disfrute continúa.