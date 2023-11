El Cáceres se propone madurar frente a un Fuenlabrada herido

Con la herida de la dolorosa derrota del pasado viernes aún abierta, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad se monta este miércoles en el autobús para hacer uno de los viajes más cortos de la temporada que le llevará hasta el Fernando Martín de Fuenlabrada (20.30 horas). Allí le espera un conjunto local también con muchos pecados que expiar, un recién descendido de Liga Endesa que no acaba de acoplarse a la LEB Oro y que en las nueve jornadas disputadas presenta unos números aún peores que los verdinegros.

No significa demasiado eso para Roberto Blanco, entrenador del Cáceres, consciente del gran potencial del Fuenlabrada, de sus individualidades, de su experiencia en la liga y de su facilidad para anotar. «Nos vamos a encontrar a un león herido, un equipo muy peligroso, otro súper equipo que a pesar de que no le están saliendo las cosas bien, no tengo la menor duda de su capacidad y de que cuando encuentren su camino serán muy difíciles de batir».

Que no despierte esta jornada el Fuenlabrada es el objetivo del Cáceres. Para ello necesita mejorar sus prestaciones como visitante, pues cuando juega fuera del Multiusos se está mostrando como un equipo muy irregular, con momentos, como en San Sebastián, donde no llegan ni a ser competitivo, como apuntó Blanco. «Tenemos que ir con las ideas muy claras, siendo muy inteligentes. Es un partido en el que hay que controlar mucho las emociones y las rachas ofensivas de ellos. Y conseguir que el equipo sea consistente durante 40 minutos», añade como primer debe del conjunto verdinegro. «Hay que seguir creciendo, hay que seguir madurando», apunta el preparador, consciente de que esa mezcla de juventud y veteranía de la plantilla verdinegra no acaba de explotar. «No somos capaces de que estos últimos hagan ver a los jóvenes y a los nuevos en esta liga lo que significa jugar fuera de casa. El equipo tiene que ser disciplinado, cuando lo hacemos, somos un equipo difícil en defensa y con muchos argumentos en ataque».

Los ‘Pablos’, Sánchez y Rodrigo, seguirán siendo las bajas del Cáceres. El segundo «va muy bien, está mejorando clarísimamente en el día. Espero poder contar con él lo antes posible». El primero, operado a principios de octubre, no volverá hasta el mes de enero.

El partido de esta noche en el Fernando Martín servirá como cambio de dinámica para uno u otro equipo, ya que ni el Fuenlabrada ha sido aún capaz de ganar en su pabellón (ha perdido los cuatro partidos que ha disputado) ni el Cáceres ha conseguido victoria alguna lejos de su casa. «Las estadísticas están para romperse», dice Blanco, «nosotros vamos a intentar que se decante de nuestro lado».