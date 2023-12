Roberto Blanco vio "bochornoso" al Cáceres en Fuenlabrada

«Nos han pasado por encima, especialmente en ese segundo cuarto y a partir de ahí no hemos sido capaces de tener ningún atisbo de identidad». Roberto Blanco, entrenador del Cáceres, analizaba así la incontestable derrota del pasado miércoles en Fuenlabrada (94-67). En el horizonte, el partido del domingo a partir de las 19.00 horas en el Multiusos ante el líder, el San Pablo Burgos.

«Empezamos bien, jugando con la ansiedad que podían tener ellos aquí. Es un equipo con un potencial mucho más grande de lo que estaban demostrando, y podía entrar en ebullición, como así fue», dijo el placentino del rival.

Blanco no se explica por qué suceden episodios negativos tan evidentes. «Tenemos unos momentos increíbles de desconexión impropios de un equipo profesional. Con el partido igualado, fallamos una bandeja debajo del aro completamente solos… y a partir de ahí se pierde el partido. Me parece lamentable, bochornoso, por nuestra parte», se quedó un duro técnico. «Nos han dominado en todos los aspectos del juego. Nos han arrasado en el rebote. Nos han arrasado en cualquier aspecto que podamos mirar en las estadísticas», agregó el técnico verdinegro, sin duda alguna muy enfadado.

«Me preocupa especialmente que cuando el partido se rompe vayamos a intentar meter puntos, como les he dicho a ellos. Los equipos que no van bien siempre tienen muchos anotadores individuales, pero el equipo se ha olvidado de todo. Tenemos un problema de desconexión», abundó.

Sobre las lesiones, aduce que «tenemos a jugadores con muchos minutos acumulados… no busco excusas, no hemos sido capaces de contenerlos, pero es, en días así, cuando echas en falta a la gente que no tienes», incidió.