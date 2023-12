Diocesano: legado y reconversión

Del Arroyo: Isaac, Jaime Corchado, Luis Prieto, Álvaro Puerto, César Santos y Antúnez. Del Azuaga: Carlos López, Chepe y Joaquín. Del Calamonte: Juanfran Ortiz, Pablo Rodríguez y Alejandro Hernández. Del Castuera: Jerry. Del Coria: Juanjo Rubio, Manu, Chavalés, Mancha, Pablo Margallo, Adriá Mercadal, Vadillo, David López y Javi Ríos. Del Don Álvaro: Jaime Macías. Del Don Benito: Fran Castro y Luismi. Del Fuente de Cantos: Yokin. Del Jaraíz: David Elena y Javi Bella. Del Jerez: Sergio Rivera. Del Montehermoso: Teto e Ismael Moreno. Del Moralo: Colo. Del Olivenza: Aníbal y Juanma Hormigo. Del Pueblonuevo: Jorge Clemente. Del Trujillo: David Andrada, Kevin Cortés, Chori Pérez, Alberto Vaquero y Joaquín Rocha. Del Villafranca: Matheus.

Esta no es la selección extremeña para la Copa de las Regiones, aunque algunos estén también en esa otra lista. De hecho, no es ninguna selección, aunque perfectamente podría serlo porque en estos cuarenta nombres hay calidad para hacer dos plantillas que pelearían por el ascenso a Segunda Federación, sin duda. Son los futbolistas del grupo 14 de Tercera que han militado en el Diocesano. Unos, productos genuinos de la casa; otros, añadidos a la causa fruto del trabajo en la captación y del enorme catálogo que maneja el equipo técnico que dirige Adolfo Senso por haberse enfrentado a la élite de las canteras durante años. Todos los clubes de nuestra Tercera, excepto el Rácing Valverdeño, tienen en sus primeras plantillas futbolistas que han jugado en el Dioce. Si abriéramos el campo de la muestra a otros grupos o a categorías superiores, el listado se incrementaría con una extensa relación de futbolistas que salpican el fútbol nacional. Por nombrar algunos de estos ‘productos’ en activo salidos de la fábrica de Pinilla: Rastrojo en Unionistas; Diego Díaz, Iván Fernández y Viñuela en el Cacereño; Javi Bernal en el Montijo; Isma Cerro en el Avilés…

Como lo que funciona bien se revaloriza, el Diocesano nos tiene acostumbrados a reinventarse con éxito cada verano. Lo hacen dando oportunidad a los juveniles que piden paso o incorporando jugadores, casi siempre, novedosos en nuestro fútbol. Con el descenso desde Segunda Federación, la reconstrucción, esta vez, ha sido casi total. Solo el portero, Miguel Cordero, repite de la plantilla que descendió. El regreso de Gemán, o el recién anunciado de Monte; las incorporaciones de Gerard Puerto y Jesús Búrdalo; y la consolidación en el primer equipo de Jorge Bote, son los únicos nombres reconocidos en la actual plantilla. El resto, nuevos. Además, muchos jugadores que gustaban en el club recalaron en otros equipos del grupo por motivos económicos. Pues aún sin conocer a la mayoría, los que nos dedicamos a opinar de nuestro fútbol pusimos al Dioce entre los llamados a estar arriba. Dábamos por supuesto el éxito en la reinvención, como cada año, o contábamos con el rédito que deja el venir de una categoría superior o jugar dos rondas de Copa del Rey ante equipos profesionales, cuando la meta del club es intentar otro ascenso, sí, pero no con el primer equipo, sino con el juvenil a División de Honor.

Puede que esta versión no esté funcionando como las anteriores, y en el club reconocen que no esperaban verse, a estas alturas, tan abajo en la clasificación. Pero el que conoce a Fito o a su mano derecha, Chema Candela (uno de esos discretos talentos de nuestro fútbol), sabe que no van a descansar hasta que ensamblen bien todos los engranajes de su nueva maquinaria. Y cuando lo hagan, que lo harán, veremos si las distancias aún son salvables, porque aún lo son, como para no descartar al Dioce de disputas más ambiciosas que la de mantener esta honorable categoría.