El fútbol y los estados de ánimo se resumen en una cuestión de confianza. En la mayoría de casos. Rachas positivas y negativas las hay en todas las ligas y temporadas, pero lo que está ocurriendo para la mayoría de equipos extremeños en esta Segunda Federación empieza a preocupar. Especialmente, porque a la falta de confianza se le une un ligero bajón de nivel en algunas plantillas que se presuponían tenían que dar más de sí. Y estamos cerca del ecuador de la primera vuelta.

La confianza va por barrios y ahora parece que recupera parte de la misma el Villanovense, que con 20 puntos se sitúa en zona media de la tabla junto al LLerenense. Al conjunto de Gus le ha sentado bien su buen partido en Copa ante el Betis, posiblemente para ganar confianza. Ante el Guadalajara, no sólo ganó, sino que acribilló en ocasiones a su rival y fue siempre decididamente a por el partido. Como había acostumbrado el Villanovense siempre en su feudo. Además, los serones volvieron a dejar la portería a cero después de varios partidos. Y eso ayuda.

Por sensaciones y nivel no debe preocuparse el Llerenense, que sigue mereciendo más en los partidos que no saca adelante. El empate en casa ante la Gimnástica Segoviana cortó una racha de cuatro triunfos seguidos en casa, pero en realidad, los de la Campiñar Sur estuvieron siempre más cerca de la victoria que su rival. Sorprende ver el fútbol de ataque, alegre y divertido que despliega el Llerenense, totalmente despreocupado de ser novato y centrado en ir siempre hacia adelante. Para postre, asistimos a la licenciatura de Maikel como goleador contrastado de la categoría. Lleva siete y no le van a faltar ofertas en breve. El domingo cierra el año con derbi ante el Montijo.

Dudas

Crecen las dudas en el Badajoz, que un mes después de tocar el éxtasis en el derbi ante el Cacereño, acumula cuatro partidos sin ganar y se desinfla el efecto Iñaki Alonso en el banquillo. El preparador vasco no dudó en entonar el mea culpa tras el partido ante el Montijo, donde se mascó la tragedia que evitó Carlos Cinta con su gol en el descuento.

El Badajoz ha dado un claro paso atrás en juego y resultados. Es decir, una pérdida de confianza en toda regla. Hay jugadores lejos de su mejor nivel como es el caso de Aketxe, que apenas ha jugado seis partidos y con una discreta participación. O de Sandro Toscano, que llegó para ser referencia y acabó pitado por el Nuevo Vivero.

Más dudas hay en el Montijo, aunque fuera un punto positivo lo logrado en Badajoz. El equipo está con 15 fichas y sin esperar incorporaciones. Está a diez puntos de puestos de salvación y la brecha para lograr el objetivo comienza a agrandarse. En Badajoz arrancó un punto, pero no dejó mucha esperanzas si no llegan fichajes pronto.

Y luego está el Cacereño, que sale fortalecido a medias de su empate ante el Atlético Paso. Portería a cero, pero punto corto para salir de abajo. Recibe al líder Illescas el domingo en un partido que puede marcar su devenir en liga y saber de lo que es capaz este año.