¿Cómo durmió el presidente del líder de Primera después del 2-4 contra el Barça?

Bien, bien... pero no dormí demasiado, porque salimos tarde de Montjuic y hoy me tenía que levantar pronto. Contento por una victoria más que alarga esta trayectoria tanto buena que tiene el equipo.

¿Qué pensaba, en el coche, volviendo hacia Girona?

Conducía yo, y esto ya me iba bien para relajarme. Antes que nada, quería que bajara un poco la tensión. Hablábamos con mi mujer y con la familia que el momento es una pasada, inolvidable, y que lo teníamos que saborear. Tenemos que estar contentos. Tenemos un entrenador y una plantilla que lo están haciendo fenomenal. Estamos dando alegría en la ciudad y a nuestros seguidores. Que podamos dar esta alegría a la gente nos hace sentir orgullosos. Hoy muchos niños han ido a la escuela con la camiseta del Girona.

El foco está muy puesto en el Girona y la gesta excepcional que está haciendo.

Sí. Estamos cambiando la historia. No éramos el referente, eran otros, y hoy todo el mundo en la ciudad se siente orgulloso de que el Girona nos represente. Esto tiene mucho impacto mundial, que incluso nos sorprende a nosotros, a sabiendas de la trascendencia que tiene el fútbol y una liga como la española.

¿Qué hizo mejor el Girona que el Barça para ganar?

Lo dijo el míster, y creo que tiene toda la razón, esta es nuestra fuerza: que fuimos nosotros mismos. Seguimos siendo el equipo que somos desde la pretemporada, que hemos ido formando. Han llegado jugadores con mucha calidad futbolística y se está jugando a un gran nivel. Y que juguemos a un gran nivel ya no es excepcional, es la normalidad, no tenemos un partido bueno y tres de malos. El otro día contra el Valencia íbamos 0-1 y tenías la sensación que el equipo tenía muy claro qué tenía que hacer. Y esto pasa jornada tras jornada. Esta es nuestra fuerza.

¿Qué le dijo Joan Laporta?

Tanto el presidente como su junta nos felicitaron, ya antes del partido, por nuestra trayectoria, y al final su comportamiento también fue excepcional. Nos volvieron a felicitar, nos dijeron que habíamos jugado muy bien y que nos merecíamos ganar.

¿Qué se tiene que hacer ahora para que esto no sea flor de un día y se pueda luchar realmente por el título?

Lo primero que tenemos que hacer es no cambiar mucho el que estamos haciendo. Desde nuestra responsabilidad tenemos que dar tranquilidad y apoyo a la parte deportiva. Ganaremos y perderemos partidos, pero no por eso tendremos que cambiar nada. Tenemos que ser realistas y hacer camino. Pase lo que pase esta temporada es para disfrutar. Siempre digo que tenemos que disfrutar sufriendo, en el buen sentido. En Montjuic vi el equipo y sufrí poco, siempre tienes opciones de ganar, y esto da mucha tranquilidad. Cada día pienso en el siguiente partido para poder volver a disfrutar.

¿Bajó al vestuario?

Sí, me encontré mucha alegría. Se comentan muchas cosas, de si el Girona seguirá manteniendo el nivel, y la victoria fue también un tipo de reivindicación personal para los futbolistas. Los jugadores sabían que se había hecho otro paso adelante. Y enseguida se empezó la recuperación y a pensar en el Alavés. El fútbol tiene esto de bueno y de malo. No te puedes parar.

¿Está disfrutando más ahora como presidente que como futbolista?

Es una pregunta difícil. Siempre digo que lo mejor es disfrutar en el campo. Ser protagonista es impagable.

¿Le habría gustado vivir esto como jugador del Girona?

¡Sí, claro! Sería impagable. Como jugador, por suerte, disfruté de grandes momentos, pero hacerlo con tu club...

¿Qué piensa cuando los comparan con el Leicester?

Últimamente en cada entrevista nos lo preguntan. Ellos fueron capaces de hacerlo, de ser campeones. Nosotros solo llevamos un tercio de temporada. Demostraron que todo es posible. Pero tenemos que ir día a día. Esto es lo que nos ha ido bien.

¿Con 41 puntos después de 16 jornadas el Girona ya es un candidato en el título?

Con estos números, estamos luchando por el título. Los números son estratosféricos, son increíbles. Estamos por delante del Madrid, que está haciendo una gran temporada, y del Barça. Esto ya no nos lo pueden quitar. La temporada es larga y nos costará, los rivales nos esperarán y jugar contra nosotros será una motivación para los rivales.

¿Esperan el próximo lunes contra el Alavés el tercer 'sold out' seguido a Montilivi?

Sé que hay una gran demanda de entradas. No sé si haremos 'sold out' pero estaremos cerca. También va muy bien la venta de entradas por el partido contra el Atlético de Madrid, a pesar de que los dos partidos son por la noche y hará frío. Pienso que los aficionados no se lo pueden perder, tienen que estar junto al equipo, porque los jugadores también necesitan el público. Tal y como va el equipo, no hace frío.

¿En el mercado de invierno tienen previsto reforzar el equipo?

La dirección deportiva trabaja en esto. La liga son 38 jornadas, y además hay la Copa. Hay que tener fondo de armario. Se intentará acabar de reforzar al equipo o suplir alguna carencia que tengamos. No es fácil mejorar el que tenemos hoy. Esto es una cuestión del entrenador y la dirección deportiva. Nosotros después lo hablamos y buscamos qué soluciones hay para traer lo que nos propongan.

El alcalde Lluc Salellas ha dicho que ya están hablando sobre como reformar Montilivi si se va a Europa. ¿Qué haría falta?

Nosotros ahora estamos centrados en el proyecto de la Ciudad Deportiva, que arrancará de manera inminente, pero también pensamos en la proyección de futuro del estadio. Esta temporada, tal y como van las cosas, se están acelerando los procesos. Nosotros teníamos previsión de estar a Primera y mantenernos durante años y que esta estabilidad nos permitiera afrontar retos importantes. Este rendimiento espectacular nos hace pensar que tenemos que ir con rapidez para intentar estar preparados, sobre todo si la temporada que viene jugamos a Europa.

¿Es una cuestión de aforo u otras cosas?

De aforo y de condiciones del estadio. Tenemos que ver qué podemos hacer con el tiempo que tendremos. Necesitamos que el Ayuntamiento esté junto al club y nos facilite las cosas. Esto ya no es solo por Girona, es por los gerundenses y la gente que nos visita. Si acabamos jugando en Europa tendremos el verano para hacer cosas. Hay clubes que van haciendo mejoras cuando pueden, se tendrá que ir viendo cómo se puede ir adecuando todo ello.

¿Además a largo plazo contemplan una ampliación de Montilivi para 18.000 o 20.000 espectadores?

El estudio se está haciendo. No es fácil. Teníamos una previsión y las hemos cambiado, sobre la marcha, por la situación que estamos. Queremos hacerlo más deprisa. La propiedad tiene muy claro que se tiene que mejorar el estadio, que tenemos que tener un campo de Primera división para que la gente tenga las comodidades y los servicios que ahora no tiene. La gente piensa que no hacemos nada, pero es una inversión muy importante. No podemos hacer nada que ponga en riesgo la estabilidad del club. Nosotros hemos creído que el dinero tenían que estar en el campo y que la estabilidad nos permitiría hacer cosas. Estamos en este camino.

¿Qué apoyo tendría que dar el Ayuntamiento, económico?

Hay muchas cosas que puede hacer. El estadio es municipal, a pesar de que tenemos la concesión. Puede haber una ayuda económica, o se puede ayudar a que en verano se puedan hacer las mejoras con rapidez. Se pueden mejorar los accesos, resolver el problema del aparcamiento... hay muchas cuestiones que tenemos que tratar.