Marvin, corazón cacereño

«Será un partido muy disputado. La clasificación actual no nos hace ver la realidad de lo que es el Cacereño». Lo dice Marvin José Anieboh Pallaruelo, ‘Marvin’ (Madrid, 26 de agosto de 1997) ex del CPC en dos temporadas anteriores, que el próximo domingo llegará con el sorprendente líder, el Illescas, al Príncipe Felipe. «Da igual el nombre, el campo o la posición en la que estés, en Segunda Federación cualquier equipo te puede ganar», agrega el central sobre cómo ve el duelo.

«Es verdad que llegaremos con una dinámica muy positiva, pero sin olvidarnos de lo que somos y lo que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo. Será muy disputado y complicado. Recuerdo que en los partidos del Príncipe Felipe todos los rivales nos tenían un respeto por lo que éramos y cómo jugábamos. En este partido será así también. Hay que trabajarlo, como todos los encuentros de esta categoría», incidió el futbolista.

«A todo el mundo al que hablo le digo lo mismo: siempre voy a tener a ese pedazo de Cáceres en mi corazón», comenta convencido el jugador hispano-guineano. «Yo fui al Cacereño para encontrar un proyecto en el que poder jugar en Tercera y tener el objetivo de ascender. Fui a la AFE, me llamó Julio Cobos, me habló muy bien de cómo se están haciendo las cosas en el club y me fui para allá».

«Todo lo que recuerdo de Cáceres es bueno y bonito. Conseguimos el ascenso con mis compañeros y el cuerpo técnico. En Segunda Federación, después, hicimos una temporada como ahora la del Illescas. El año pudo ser mejor, obvio, si llegamos a la final, creo que fue un sabor agridulce perder 4-0 contra el Teruel, pero la temporada fue de ensueño. Si no llega a estar el Córdoba diez pasos por delante, y aun así les tuvimos sometidos en casa, el Cacereño podría haber quedado primero. El club muy bien, la gente en general... cómo se come en Cáceres, en Badajoz, en El Casar...».