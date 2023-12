«Hace mucho que sé que el Miralvalle es un club muy familiar»

Con 17 puntos y 5 rebotes, Cristina Lázaro (Salamanca, 4-4-1996) fue la jugadora más destacada del Hierros Díaz Miralvalle en la victoria ante el Maristas Coruña. Lo celebra, pero sigue poniendo delante todo al equipo.

No es usted una jugadora que se distinga por hacer grandes números normalmente...

No, aunque también me toca anotar cuando tengo que hacerlo. Pero sobre todo me distingue el aspecto defensivo y ayudar a mis compañeras en todo lo que pueda.

Lo logró en un partido en el que hubo que cambiar dos veces de pabellón por problemas de condensación en ellos...

La verdad es que es algo que no me había ocurrido nunca. ‘Rula’ [Pérez, el entrenador] sí nos contó que le pasó algo parecido antes. Para nosotras fue complicado mantener la concentración yendo para acá y para allá, pero al final todo salió bien y ganamos.

Volvió Alicia Morales tras su superar lesión...

Sí, y es sensacional. Las demás hemos intentando suplirla lo mejor que hemos podido, pero ella es una jugadora fundamental en el baloncesto que hacemos.

¿Qué tal se ha adaptado al Miralvalle y a Plasencia?

La verdad es que muy bien. Soy de aquí cerca y ya sabía desde hacía mucho que se trata de un club familiar, en el que se trata muy bien a las jugadoras. Eso fue importante para decidirme, así como el hecho de que, cuando vine para jugar con Tirso la pasada temporada, había 800 personas en la grada animando. Eso para una jugadora es grande.

¿Cómo vio al equipo como rival y cómo lo ve ahora, ya dentro?

Creo que la diferencia está en que esta temporada somos nueve jugadoras y todas aportamos, ya pueda ser más o menos, y todas podemos ser importantes para decidir cualquier partido. La temporada pasada quizás se dependía más de dos o tres.

¿Se apunta a la teoría de algunas de sus compañeras de que no tiene demasiado acabar primeras o cuartas de la liga regular?

Totalmente. Es que es justo eso. Ya se vio en la última fase de ascenso: lo importante es llegar a ella con buenas sensaciones.

Y ahora Magec Tías Lanzarote para acabar el año...

Debemos tener mucho cuidado. Hay una cosa que hay que saber de esta liga: que cualquiera te puede ganar. H