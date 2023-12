El Cacereño 'gana' en Gambia

"Ha sido una experiencia preciosa, muy enriquecedora. Piensas que vas tú a darles a ellos y son ellos los que te acaban dando a ti. Vengo muy emocionada y con ganas de volver". Marina Amado Mogollón (Cáceres, 9 de julio de 1991) ejerce de dentista desde hace cinco años en Ibiza. Ha vuelto especialmente cansada, pero "muy feliz" de una experiencia de varios días en Sanyang, en la costa de Gambia, allí donde la pobreza extrema lo puede todo.

Con la asociación Sonrisas por el Mundo ha convivido con niños a los que, además de los tratamientos dentales que han recibido de un grupo de 30 personas, también se les ha donado ropa y juguetes. Marina les llevó a Gambia «un montón de camisetas, pantalones, medias… todo nuevo, cosas muy chulas. Les ha flipado, se han vuelto locos». Esa indumentaria deportiva procedía del Cacereño. Su padre, el hostelero Fidel Amado (Bar Vettonia), ha sido el impulsor de esta iniciativa tras gestionarlo con el presidente del decano extremeño, Carlos Ordóñez.

«Se le agradece al Cacereño que haya aportado esa parte porque allí el tema de salud es muy importante, pero lo de la ropa les da mucha alegría. El fútbol les encanta», agrega Marina Amado en su relato a este diario un receso de su trabajo diario, ya en proceso de recuperación de una semana muy intensa en África.

Emoción

«He tenido que tener mucho cuidado porque le dabas algo a uno y te veías al momento rodeada de 20 niños, echándose encima de ti, porque querían coger algo. Era una locura. Estaban muy emocionados. El último día cada uno cogía lo que podía. Se llevaban un calcetín y tan contentos», cuenta la odontóloga extremeña.

"Llevamos medicamentos y material para trabajar allí como podemos. Gracias a donaciones de farmacias, gente, clínicas, laboratorios dentales… se necesita mucho. Los medicamentos los agradecen muchísimo", relata. "Están en unas condiciones de pobreza extrema. Hay poco turismo y pocos antibióticos. La labor que hicimos no era un hospital al uso, ya que no hay médicos; solamente enfermeros», agrega la cacereña, feliz como su padre, agradecido al club y también a Seur, a través de cuyo servicio, también de manera desinteresada, ha enviado una "caja enorme".

Lo de los tratamientos ha sido especial, según su testimonio. "Principalmente lo que hicimos fueron extracciones de dientes y muelas. También muchísimos empastes. Tienen muchísimas caries. Toman mucha azúcar desde bebé y le salen unas caries tremendas en los dientes de adelante, sobre todo. Se pueden hacer tratamientos básicos para evitar infecciones, que muchas se complican".

"Te vienes con la pena de no hacer más de lo que has hecho y pensando que se ha quedado gente sin poder atender. Sin embargo, en este caso en febrero va otro grupo y solucionarán cosas pendientes. Era la primera vez que hacía esto y siempre había querido hacerlo y vengo muy feliz". Marina habla desde la emoción. La sonrisa del Cacereño, por qué no también, se exhibe y gana en África.