Hora de creer en el Cáceres

Hay que creer. Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, lo tiene muy claro en una previa del partido de este viernes ante el Valladolid (pabellón Multiusos, 20.45 horas) en la que hizo varias referencias a la afición del conjunto extremeño. Pide su apoyo, como siempre, como cabía esperar, pero siendo muy consciente de que es el equipo el que debe dar un paso al frente, un plus para volver a ganarse la confianza de la grada. «Si no creemos, si no somos positivos, si todo lo que pasa por nuestras cabezas es negativo y pesimismo, no vamos a llegar a ningún lado. Esa es la máxima que he tenido esta semana: ser duros mentalmente, ser fuertes y creer. No hay otro camino».

No le queda otra al Cáceres que cambiar su imagen. Hacer borrón y cuenta nueva. Su penúltima posición tras doce jornadas, con un balance de tres victorias y nueve derrotas, la cinco últimas de forma consecutiva, obligan a una rápida reacción, aunque quien llegue este viernes al Multiusos sea el Valladolid, el tercer clasificado que ha ganado sus siete últimos compromisos, un equipo llamado a pelear por el ascenso a la Liga Endesa, como lo define Blanco. Mucho que mejorar Tiene que mejorar mucho, muchísimo, el Cáceres para revertir su delicada situación. No le queda otra. Y más que fijarse en quién tiene enfrente, debe mirarse el ombligo. «Es Valladolid, pero necesitamos ser nosotros mismos. Ser el Cáceres que todo el mundo quiere ver, el que pelea, el que lucha, el que no se rinde y, si hay una mala racha, algo que es parte del juego, no se frustre y tira la toalla, como hemos hecho en alguna ocasión», señala el preparador verdinegro. Casi todo pasa para el Cáceres por mejorar su defensa, ya que es el equipo que más puntos encaja. «La frase de esta semana ha sido», se sincera Blanco, «es tener presencia defensiva. Que el equipo tenga personalidad, algo que no estamos teniendo». «Que se nos vea en defensa, que se vea un equipo con un trabajo colectivo y una idea colectiva de afrontar la defensa como la parte fundamental de nuestro juego. Que en ataque estamos siendo dubitativos y previsibles, pues bueno, vamos a intentar cambiar eso, pero la frase más utilizada de esta semana es tener presencia. Y eso es estar preparados para defender uno por uno, estar preparados para defender desde el segundo uno hasta el minuto 40. Estar, creer y no rendirse». Salvo a Pablo Sánchez, Blanco tiene a todos disponibles. Pablo Rodrigo está «prácticamente al cien por cien de rendimiento, aunque no de condición», explica el preparador, que habla de otras molestias durante la semana, como las del brasileño Dikembe André. Pero cuenta con todos el técnico. «Más que preguntarle yo a él cómo está --al brasileño-- es él quien me pregunta a mí. Ellos me están haciendo creer más esta semana». ELOGIOS PARA DEVIN SCHMIDT Se podría decir que la sombra de Devin Schmidt es alargada. Sus dos campañas en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, la 20-21 y la 21-22, dejaron huella en el conjunto verdinegro y en su entrenador, Roberto Blanco, que lo define como «uno de los mejores aleros de la categoría». 15,6 puntos por partido (en una media 23.11 minutos jugados en cada encuentro) son los números del estadounidense, con un porcentaje de acierto del 50 por ciento en tiros de dos y del 34,8 en los triples. «Siempre es una alegría personal verle», apunta el preparador placentino, «pero el Valladolid es mucho más que él», añade. El Valladolid llega a Cáceres con la importante baja del base Mike Torres. Se hizo daño en el partido ante el Clavijo y estará fuera de las canchas de manera indefinida «debido a una fractura por estrés en la cabeza del segundo metatarsiano del pie derecho», explicaba su club. «La baja de Torres les afectará, pero tiene calidad de sobre con Sergi Costa», el otro base de la plantilla que entrena paco García. Destaca también Blanco a otro ex del Cáceres, el alero Romaric Belemene. Habla también del «físico» de NWogbo o de N’Guessan, la «experiencia» de Sergio de la Fuente, la «versatilidad» de Jaime Fernández o el potencial de Kovacesiv, «un jugador capaz de meter siete triples en un partido». «Todo eso añadido a un histórico en el banquillo, paco García, hacen que sea uno de los mejores de la categoría», explica el entrenador del Cáceres que se propone ser «más duro» mentalmente.