David Rocha quiere darle continuidad a la mejoría del Mérida

«Optimista» se mostraba David Rocha ante su vuelta al banquillo del Mérida. El técnico emeritense explicaba este viernes que «ahora toca esto, a sumar y a arrimar el hombro». Por eso está «tranquilo, porque sé que el grupo entrena y trabaja bien, y están comprometidos al cien por cien».

El nuevo cambio en el banquillo emeritense ha sido motivado porque «creíamos que la dinámica no era la que estábamos buscando y antes de que pasara más tiempo, creíamos que era la mejor solución, el tiempo dirá si hemos acertado». Y que él vuelva a ser la solución buscada, esta vez hasta final de temporada, responde a que «el club no quería traer alguien para un nuevo proyecto y, hasta que se adapte a la situación, perder un tiempo que nos hace falta». Rocha reconoce su inexperiencia, pero «la confianza que noto desde todos los estamentos del club y de los jugadores, me suma mucho».

Con respecto a que la noticia de la destitución de Ruano se comunicara el martes fue motivada por «la diferencia horaria con Mark Heffernan. Hasta el lunes por la noche no nos pudimos reunir con él y el martes se lo comunicamos a Manel y a Marcos».

Ahondando en el motivo del cambio, el técnico explicaba que «es un tema puramente futbolístico, es cierto que ante el Intercity se compite bien y también la primera media hora del Málaga, pero entendíamos que en los partidos de casa y en Baleares podíamos haber sumado más».

Ya con plenos poderes, el entrenador romano espera darle continuidad a la mejoría mostrada por el equipo en esos dos partidos y también en los que él dirigió: «Las tres semanas creo que la imagen fue buena, con una línea ascendente. Ahora hay que intentar retomar ese punto y alargarlo en el tiempo».

Fichajes invernales

Desde su visión como director deportivo, reconoce que el equipo quiere hacer «al menos dos movimientos» en el mercado de invierno. Se está en busca de un delantero y de un central, aunque «es un mercado muy difícil y habrá que ver qué sorpresas hay», tanto de salidas como de llegadas.

Tras dicho mercado, más los jugadores que se recuperan de la enfermería, las circunstancias van a ser mejores para conseguir remontar la situación, según el preparador, a quien le «salen las cuentas» para la salvación.

De momento, para el partido de este domingo (12.00 horas) en Ceuta, no podrá contar con el sancionado Bonaque, ni con los lesionados Diego Parras, Álvaro Juan, Elejalde y Llácer. Estos dos últimos vuelven a caerse de una convocatoria por molestias físicas y «no queremos arriesgar».