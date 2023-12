El Cacereño Femenino, a huir del abismo

La, por el momento, desastrosa temporada del Cacereño Femenino vuelve a ponerse en juego este domingo (16.00 horas) con la visita al Deportivo Alavés, el equipo que lo eliminó de la Copa de la Reina. Aquel episodio en la tanda de penaltis tras el 1-1 en Pinilla parece ya lejano cuando la prioridad de las verdes es salvar el cuello en la Primera Federación Femenina. Y por el camino no van: once jornadas y solo dos victorias y un empate como saldo positivo, lo que las ha atornillado a la zona baja.

El conjunto de Ernesto Sánchez, penúltimo, consideró abiertamente el partido como «una verdadera final», en boca del propio técnico, que no puso remilgos en reconocer que el vestuario «está vestuario está tocado, pero unido». «Al final esa unión y esas ganas de revertir la situación hacen que los entrenamientos tengan un nivel muy alto. Pero lo importante son los partidos. De nada me vale entrenar así si luego no demostramos lo que podemos hacer», añadió.

Sánchez elogió al Alavés («por plantilla, presupuesto y proyecto no está donde debería estar. Es un equipo con jugadoras de calidad contrastadas en todas sus líneas») al tiempo que intenta pasar página de lo sucedido el pasado fin de semana ante el Europa, en el que se perdió con un gol en el tiempo añadido (2-3). «Espero que sigamos limando todos esos errores que cometimos. Nos hicieron goles muy fáciles y fue donde estuvo la clave del partido. Tenemos tanto miedo que no hacemos lo que debemos hacer y eso nos lleva a derrotas, más de una evitable, como la del Europa. Queríamos ir a por más y nos quedamos con cero puntos», lamentó.

Lo sucedido recuerda en cierto modo a la propia eliminatoria de Copa, cuando su equipo encajó el 1-1 en el último minuto de la prórroga. «Es una motivación que debería ayudarnos a competir y a ser un equipo sólido», pidió. También puso el acento, como la semana pasada, en que las jugadoras dejen de pensar en «cosas externas, en aficiones, en árbitras. Tienen que estar centradas al 200% en los 90 minutos».

La debilidad del CPC femenino ese expresa especialmente a domicilio, donde solo ha sumado un punto de los quince posibles (un empate ante el AEM). «Ya veremos alguna cosa positiva», señaló.

Será el último partido del 2023 en el que se ha pasado de luchar por el ascenso a la máxima categoría a luchar por mantener la segunda. Las jugadoras descansarán, pero no un cuadro técnico que busca refuerzos. «Hay pocas opciones y estamos buscando fuera. El club está trabajando en ello de manera incansable para tener más profundidad de banquillo y nivel competitivo», reconoció el entrenador, que dejó un último mensaje de esperanza. «Todo lo que hemos generado ha sido paso a paso, mostrando nuestras cartas sobre la mesa. Esa misma filosofía nos va a dar el empaque para mantener la categoría», dijo.