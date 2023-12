El Mérida dice adiós al 2023 con su primera final

Como el año natural coincide con dos medias temporadas futbolísticas, no es fácil afirmar si el Mérida ha tenido o no un buen 2023. Tiempo habrá para analizar sus luces y sombras, pero lo cierto es que la situación actual del equipo es de sombra pues ni los más pesimistas esperaban una primera parte de la competición tan negativa. En este sentido, el propio David Rocha, técnico emeritense, reconocía que «tenemos que competir los partidos como lo que son para nosotros, finales». Así pues, yendo al corto plazo, la primera final es este domingo (12.00 horas) en el Alfonso Murube, en el que los de Rocha cierran el año y querrán hacerlo con una sonrisa en forma de victoria que les acerque a la salvación.

Por la parte ceutí las intenciones son las mismas, pero para acercarse a los ‘playoffs’ de ascenso, unos puestos que han visto alejarse en las últimas jornadas, pues lo de Juan José Romero se están mostrando bastante irregulares en los últimos cinco partidos, donde solo han conseguido una victoria, dos empates y dos derrotas, éstas en los dos últimos encuentros. Esta circunstancia «les hace estar más atentos y ser más peligrosos», reconocía el técnico emeritense.

Vuelve a dirigir al cuadro romano con una idea que «está clara, ser un equipo valiente, que la gente se sienta identificada, que apriete arriba, que ataque rápido, que con balón se tengan las ideas más claras, y eso es lo que vamos a intentar poner en marcha».

Para la primera prueba, no podrá contar con Bonaque, sancionado, ni con los lesionados Diego Parras, Álvaro Juan, Llácer y Elejalde. La ausencia que más trastoca es la de Bonaque en el eje de la defensa. El relevo natural es José Elo, pero el preparador reconocía que «hemos probado hasta línea de tres, mañana terminaremos de ver qué hacemos».

Sobre el Ceuta, lo define como «un gran equipo, con un gran entrenador y muy reconocible». Sin embargo, «por nuestras características, le podemos hacer daño, pero como no seamos contundentes y nos equivoquemos, es un equipo que huele la sangre y te están atacando, pues son muy verticales».

PRUDENCIA

Teniendo en cuenta la situación actual que vive el Mérida, un espejo en el que mirarse con optimismo es en el propio Ceuta. Hace un año estaba casi descendido y terminó salvándose. Precisamente, por haber vivido esta situación, Romero ponía en sobre aviso a los suyos afirmando que «la categoría y el fútbol en general no se gana por escudo o por situación clasificatoria. Cada partido es un mundo, una historia diferente y lo afrontas como que si te fuera la vida en ello. Lo afrontas al 200% o cualquier equipo te gana. El Mérida hizo la temporada pasada una gran campaña y quién crea que la clasificación va a dar la victoria, no es así». No contará ni con el sancionado Lolo González ni con los lesionados Pablo y Cristian.