Montijo y Llerenense protagonizan este domingo, a las 12.00 horas en el Emilio Macarro, un nuevo derbi regional en Segunda Federación que viene marcado claramente por los distintos estados de ánimo que rezan en cada equipo. Por un lado, el Llerenense, una de las agradables revelaciones del grupo V, muy competitivo en todos los encuentros y que ahora mismo goza de una cómoda posición en media tabla. Por otro lado, el Montijo, con una galopante crisis de resultados, especialmente cuando juega como local, donde ha sacado un punto en siete partidos y no sabe lo que es ganar.

Para el Montijo es un partido vital. Es el último del año ante su sufrida afición y necesita imperiosamente despedirse de ella con una victoria. Podría decirse que es casi una final para el Montijo este encuentro por muchas razones. Primeramente, por la urgencia clasificatoria que tiene en la tabla, a diez puntos de los puestos de salvación y hundiéndose poco a poco en el barro de los últimos puestos. En segundo lugar, por el estado de ánimo de sus jugadores, que han sufrido varios varapalos en los últimos minutos de varios encuentros y necesitan una alegría. Y, en tercer lugar, por la confianza que necesitan tanto equipo como club para saber que puede haber opciones de lograr la salvación y no empezar a tirar el objetivo a las primeras de cambio.

En lo deportivo, el único hándicap de Emilio Tienza es la plantilla corta y hasta cuatro jugadores apercibidos de sanción.

En el Llerenense son todo buenas noticias. El club ha estrenado presidente esta semana en la figura de Rafael Maldonado Tena después de la asamblea extraordinaria. Es una directiva continuista que no va a tocar nada de lo que funciona en lo deportivo.

Luismi Álvarez, técnico del Llerenense, ha confirmado que tanto Maxi Ribeiro como Jesús Toy, que fueron operados a inicios de temporada de menisco, ya están entrenando con el equipo y ambos podrían volver a la convocatoria.

Luismi no se fía del Montijo. «Estamos hablando de un equipo muy bien trabajado por Emilio Tienza que no refleja en puntos los buenos partidos que ha hecho en casa. Siempre han tenido muy claro la manera de jugar y no hay que olvidar que vienen de empatar en el Nuevo Vivero ante el Badajoz. Estoy convencido de que, en cuanto ganen un partido, van a tirar para arriba. Ojalá que no sea este domingo, pero de verdad se lo deseo a Emilio porque se lo merece».