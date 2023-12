El Villanovense busca acabar el año ganando fuera de casa

Acabar con buen pie el 2023 es el último deseo que el Villanovense pide a un año cargado de emociones fuertes, de momentos inolvidables como el encuentro de Copa ante el Betis o la no clasificación para 'play off' en la última jornada del curso pasado. Sea como fuere, los de José González 'Gus' visitan este domingo la ciudad deportiva de Maspalomas para medirse al San Fernando canario en un duelo que es mucho más importante para los intereses serones de lo que pueda parecer. Y es que en este último envite del 2023 ganar daría una cierta tranquilidad al conjunto de Villanueva de la Serena de cara al parón navideño, por lo que pasar la Navidad fuera de los puestos de descenso es clave para los intereses serones.

Lo contrario puede hacer del periodo vacacional y el parón hasta la vuelta en enero unos días extremadamente largos para la parroquia serona, máxime cuando el equipo ha logrado por fin encontrar una cierta solvencia y regularidad en el juego y en los resultados.

La victoria del pasado fin de semana en casa ante el Guadalajara ha colmado de optimismo a un Villanovense que sin embargo no termina de despegarse de los puestos bajos de la clasificación. Ahora son décimos, dos puntos por encima del descenso y a solo cuatro del 'play off', por eso Gus relativiza la tabla clasificatoria y prefiere centrarse en el famoso partido a partido. No es para menos, aunque lo positivo para el Villanovense es que en las últimas cinco jornadas de liga solo ha encadenado una derrota, mientras que ha cosechado dos empates y dos victorias en este tiempo.

Delante estará un San Fernando en gran momento, ya que suma dos victorias consecutivas ante Numancia y Navalcarnero, ambas además habiendo dejado su portería a cero. No obstante, con 15 puntos, siguen en puestos de descenso a cinco de la salvación.

Bajas

Lo más preocupante para Gus de cara a este choque es que tendrá que hacer frente al San Fernando con las bajas de Pajuelo y Manolillo. El capitán sufrió una subluxación en el brazo en el partido ante el Betis y el lateral cordobés debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, por lo que lo más probable es que Samu Hurtado le toque desempeñarse en el lateral izquierdo. Eso haría que Benji vuelva al lateral derecho algunos partidos después. También puede ser que Facu juegue de lateral izquierdo, aunque no es una opción por la que se haya decantado Gus en muchas ocasiones.