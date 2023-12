Deco, el socio del balón en el Cacereño

Fernando Pérez Quijada, ‘Deco’, (Puebla de Argeme, Cáceres. 25 de enero de 1996) asume sin remilgos su nombre deportivo, y también para sus amigos, porque «de pequeño, siendo alevín, me compré su camiseta del jugador del Barcelona y a partir de ahí la gente decía que me parecía», cuenta el protagonista. Entonces su padre le llevaba casi a diario desde su pueblo, «a media horilla, más o menos» a entrenar con la UP Plasencia. Pura pasión. Puro fútbol.

Se intuía ya entonces que ese pequeño futbolista esgrimía las razones del talento y que le gustaba tocar la pelota con una clase muy natural. Todo ello llamó la atención desde muy niño. No quizá como el de su ídolo portugués, su club favorito, pero Deco exhibía maneras como aquel 10 azulgrana socio de Leo Messi o Ronaldinho. «Me gustaba. Fue el año que llegó al Barça, y era bueno, sí», comenta el protagonista.

Casi 20 años después, el centrocampista juega en el Cacereño. Deco sí que destacaba en la UPP. Tanto que fue catalogado como una de las grandes promesas del fútbol español, al punto de que fue llamado para la selección sub-16. «En el fútbol dependen muchos factores. Tienes que saber aprovechar el día que te llegue la oportunidad y yo quizá no lo he hecho. No daría la talla y a partir de ahí no me frustré porque saliera de Málaga y demás. Soy la persona que estoy aquí. No es por echar balones fuera y porque nadie se quiere tirar piedras sobre su tejado, pero no me eligieron y ya está», dice en conversación con este diario justo al terminar la sesión de entrenamiento del CPC antes de unos días de asueto.

A la Málaga de Champions

De Plasencia comenta que «fueron años bonitos porque estuve desde alevines hasta cadete y el último año de cadete ya iba al juvenil y al primer equipo», relata. En juveniles del Málaga destacó hasta que le llamó la selección. «Tuve años muy buenos y varias propuestas, pero aquel Málaga tenía un proyecto muy bueno. Ese año se clasificó para la Champions. No me arrepiento de aquello».

Hasta su llegada a Cáceres, ha pasado por diferentes clubs, como Barakaldo, Melilla, Guijuelo, Coria… donde siempre ha sido un futbolista de perfil medio alto. Su temporada está siendo atípica: no pudo jugar los últimos dos partidos por tener pendiente de una sanción del último partido con el Coria y después una lesión muscular que le reprodujo cuando parecía recuperado no le ha dejado ser él. «Ahora he cogido confianza y estoy muy agradecido al míster por ir metiéndome en el equipo». El pasado domingo, el propio Julio Cobos calificó su actuación como «espectacular» desde su posición de doble pivote, su preferida. «En Málaga jugaba un poco más adelante», aclara.

Sobre este domingo pasado, él mismo dice que su papel en el partido fue especialmente satisfactorio. ¿Su mejor partido ante el Illescas? “Sí, 100 por 100. Vas cogiendo confianza, ves que el cuerpo responde porque las molestias de la lesión van quedando atrás y te sientes mucho mejor, más liberado. También ayuda que el equipo hizo un partido interesante?».

Clasificación engañosa

¿Por qué el Cacereño no está mejor en la tabla? Deco explica su particular versión. «Creo que hemos tenido resultados que no han sido los que hemos merecido. Es verdad que otros sí, con derrotas justas, en los que nos han golpeado y no hemos sabido reaccionar. La igualdad de la liga es así. Al final nos hemos ido con 8 puntos de 12 posibles y estamos ahí», asegura.

Cuestionado sobre si el decano extremeño tiene que pensar en los ‘playoff’ de ascenso o solamente en la permanencia, explica el futbolista de Puebla de Argeme que «lo primero que hay que hacer es mirar para abajo y ganar los máximos puntos posibles para salir de ahí, pero tenemos que albergar esperanzas de que este equipo puede estar arriba».

En lo estrictamente personal, Deco vive en Cáceres, solo («soy una persona que valora mucho su espacio», cuenta), en una experiencia que está llevando a plena satisfacción. «Mi pueblo está a 40-45 minutos e ir y volver todos los días se haría un poco pesado». En la ciudad de su club apunta que vive también su mejor amigo. «Siempre hay cosas que hacer, aunque no hacemos nada especial. Es una ciudad muy apetecible y se vive bien», sentencia este talentoso deportista.

¿Y después del balón, qué? «Seguramente haré algo relacionado con el fútbol, como entrenador o director deportivo. El deporte es lo que llevo mamando desde que tenía 5-6 años y mi vida se va a basar en ello», reflexiona el futbolista extremeño.

Con 28 años, espera en cualquier caso seguir muchas temporadas como profesional. En su día, este deporte le hizo un guiño de grandeza, pero que le ha dejado en un status en el que él está alegre, como su propio fútbol.

No es el más alto, ni el más fuerte y en una posición de pivote en la que su fiabilidad está fuera de toda duda. Defiende como el que más, junto a Clausí, en una zona donde la contención gana. Eso sí, él con una premisa innegociable: el balón tiene que ser su socio.