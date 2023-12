El Cáceres trata de salir de su socavón de seis derrotas seguidas

Hay un punto de esperanza que es el debut de Ashley Hamilton, un interior duro y experimentado que se espera que ofrezca lo que hasta ahora está faltando para que las victorias lleguen con más asiduidad y, al final de curso, evitar uno de los tres últimos puestos. De momento, ha aterrizado bien en el equipo y es seguro que tendrá protagonismo desde el debut, aunque es lógico darle un tiempo de adaptación.

«Nos va a dar algo diferente a lo que tenemos, un jugador más físico, más versátil en su juego con capacidad para defender y rebotear», comentó Roberto Blanco este jueves. El técnico contó que había hablado con el jugador antes de su contratación en la que terminó de convencerle. «Desde que ha llegado se le ve fino y se le ve que se preocupa mucho de cuidarse. Llega con muchas ganas», añadió.

Invita al optimismo el simple hecho de que enfrente no estará Devin Schmidt, causante de que el Real Valladolid ganase en Cáceres el pasado viernes (79-87) con sus 36 puntos. «El partido es muy importante. Tenemos esas ganas y ese deseo de competir. Debemos pensar en nosotros, aunque tenemos muy presente la calidad de los jugadores que ha ido incorporando el Betis», explicó. Habló de «una semana de seguir creyendo en el trabajo. En nuestro caso, seguimos tocando las teclas y pensando que este equipo está hecho para hacer mejor baloncesto y conseguir más victorias».

¿Y él, cómo está? «No vivo mis mejores momentos, es evidente. Estoy con toda mi capacidad con toda mis capacidad sensitiva y anímica focalizada en este equipo, en trabajar, en luchar, en pelear. En lo único que pienso mañana, tarde y noche es en cómo ayudar a este equipo. Así estoy. Lo que quiero es salvarlo. Todos estamos muy unidos y eso me da mucha fuerza», contestó.

EL RIVAL

Tampoco está siendo una campaña feliz para el recién descendido Betis. El club de fútbol traspasó la sección este verano y la formación del equipo tuvo tantas grietas que los malos resultados llevaron al cambio de entrenador y a que llegasen varios refuerzos, entre ellos el exverdinegro Kaspars Berzins. Van calando, como demuestra que dos de sus cuatro victorias se hayan producido en las dos últimas jornadas.

Ashley Hamilton: «Lo mejor que hago es dar ejemplo»

Ashley Hamilton (ala-pívot, 2,01, 35 años, británico con pasaporte de Sierra Leona) demostró estar muy mentalizado en su presentación como nuevo jugador del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que tuvo lugar en las oficinas centrales en la ciudad de Cajalmendralejo, en el conocido popularmente como ‘el chalet de los Málaga.

«Me llamo Ashley», dijo en castellano. Casi todo el resto fue en inglés, aunque ya irá refrescando el idioma local porque ha tenido otras tres etapas en España: una en Liga EBA cuando era muy joven con el filial del Gran Canaria y dos en LEB Oro en Manresa --ascenso a la Liga Endesa incluido-- y Leyma Coruña. «Estoy feliz de estar aquí, en un club que conozco bien. Cada vez que he venido a jugar he tenido sensaciones positivas. Sé que aquí hay mucha historia en el baloncesto», indicó.

Hamilton dijo estar «emocionado» de poder jugar para el equipo «y para el entrenador Roberto Blanco» y reiteró que se encuentra en buen estado físico tras haber estado entrenando en Londres. «Cada día voy mejorando, dando pasos. No se puede hacer magia de un momento a otro, pero vamos avanzando en pequeñas cosas y puedo ayudar al equipo dando lo mejor que tengo», explicó.

Tiene fama de jugador duro y es algo que confía trasladar al Multiusos. Él opinó que lo mejor que sabe hacer es «dar ejemplo en cuanto a esfuerzo para ayudar al equipo y que el equipo me ayude a mí. Así podremos salir de la situación en la que estamos».

Y aseguró que ha sido recibido muy bien en el vestuario: «Mis compañeros han sido muy amables. A algunos de ellos los conocía incluso de antes. Me gusta la organización del club, el trato que nos están dando a mí y a mi familia. No me puedo quejar de nada». Eso sí: todavía vive en un hotel porque el Cáceres está teniendo dificultades para encontrar un piso en alquiler para los próximos cinco meses.