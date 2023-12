Javier Benítez Gutiérrez es la última incorporación del Extremadura-Ecopilas de cara a la próxima temporada. La apuesta del club placentino por dar prioridad a los jóvenes valores de la cantera ciclista extremeña como base principal de todos sus proyectos deportivos, vuelve a demostrarse con este nuevo fichaje.

Benítez, natural de Guareña aunque nacido en Mérida (5-4-2004) competirá con su nuevo equipo a nivel nacional en sub-23, como corredor de segundo año en dicha categoría. Aunque en sus inicios dentro del mundo del pedal lo hizo en btt, su reciente pasado en la categoría junior fue en la modalidad de carretera, donde a Benítez no le fueron las cosas precisamente como el propio deportista esperaba, hasta el punto que querer abandonar la bicicleta. «Perdí toda ilusión por subirme encima de una bici cuando el ciclismo ha sido mi pasión desde que era pequeño, pero afortunadamente la vida sigue y con 19 años sigo pensando que me queda mucho ciclismo en las piernas, algo que espero demostrar en mi nuevo equipo al que agradezco enormemente que me hayan brindado esta oportunidad», afirma.

Manu Cordero, Marcos García, Adrián González, Juan Utrero, María Reyes Murillo, María del Pozo y el propio Benítez compondrán el equipo la próxima temporada.