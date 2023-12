El Cáceres se ve en el momento clave

El director general del Cáceres Patrimonio, Alberto Blanco, ha revelado que durante esta semana ha dialogado con el cuerpo técnico y la plantilla para subrayarles que los encuentros ante Betis, Menorca y Oviedo serían especialmente importantes, ya que marcarían «hacia dónde» iba a mirar en el resto de la temporada el equipo extremeño de la LEB Oro.

«Tuve una charla con el cuerpo técnico y los jugadores en el vestuario intentándole explicar la importancia de los tres partidos: el que jugamos ayer (por el jueves) y después Menorca y Oviedo para intentar entender que en función de los resultados sabríamos cuál sería el objetivo que vamos a tener a lo largo de la temporada», reveló Blanco en su habitual comparecencia mensual ante los medios en la que repasa la actualidad del club verdinegro.

Alberto Blanco, que consideró que todo ha comenzado de la mejor manera con el triunfo ante el Betis (64-61), asume que este mes se ha caracterizado por los «malos resultados por derrotas, aunque dolorosa fuera y alguna muy dolorosa en casa. Hay que ser honesto y decir la verdad. Esto nos ha llevado con más pelea de la que en principio contábamos», agregó. «Cuanto esto sucede, evidentemente hay una preocupación por la situación interna del equipo. Hemos estado trabajando todo lo que hemos podido para que eso revertiese lo posible», destacó.

Blanco también se quejó de las informaciones difundidas sobre el futuro del entrenador, Roberto Blanco, en clara alusión a lo publicado en este diario. «No sé por qué ni quién ha querido hacer daño. Desde la dirección general y deportiva lo expuse claramente en la tele y lo digo hoy: esto ha sido incierto, que yo sepa o que me conste. Lo hablé mucho con Roberto y le hizo daño, tanto a él como al propio equipo, esa información. No sé si es interna o no. Este tipo de cosas no son lo positivas que pensamos».

Mientras tanto, en lo social, se mostró satisfecho por el hecho de que el Cáceres haya aumentado de manera «importante» el número de aficionados y que espera que la campaña de abonados de la segunda vuelta se desarrolle también con éxito, como ocurrió la pasada temporada. «Vamos a intentar hacerla atractiva», comentó el director general verdinegro a los periodistas.