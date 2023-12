Dos de los cuatro canteranos del Real Madrid investigados por presuntos delitos de revelación de secretos y pornografía infantil han renunciado a su derecho a declarar ante el juez, como estaba previsto que hicieran este viernes ante el Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana. El catalán Ferrán Ruiz y el gallego Juan Rodríguez, ambos jugadores del Real Madrid C, han decidido guardar silencio, a la espera de que se practique el volcado de los teléfonos móviles para determinar si los acusados compartieron las grabaciones sexuales en las que aparecía una menor de edad y una joven de 18 años.

Los únicos que accedieron a responder a las preguntas de sus abogados, no a las de las acusaciones particulares, fueron el grancanario Raúl Asencio, del Real Madrid Castilla, y el balear Andrés García, del Real Madrid C. "Nosotros hemos declarado porque consideramos que no tenemos nada que ocultar. Hemos dado una explicación de lo que se está realizando y confiamos en que muy pronto pueda esclarecerse lo sucedido y pueda salir de esta pesadilla", declaró Juan Gonzalo Ospina (Juango), el abogado del primero, a la salida de los juzgados de Maspalomas.

Rubén Vallejo, el abogado que representa a la denunciante menor de edad en esta causa, aseguró que el jugador grancanario "negó los hechos" por los que está siendo investigado, pero "hay que esperar al volcado de los teléfonos a ver si confirman su versión". El letrado de la acusación particular incidió en que es necesario que se practiquen el resto de las diligencias para ver si las causas siguen adelante o quedan archivadas, pero "hay indicios suficientes, como ya dictó la Audiencia Provincial de Las Palmas, de comisión de delitos".

La Guardia Civil detuvo el pasado mes de septiembre a los cuatro futbolistas del filial del Real Madrid por haber difundido, supuestamente, vídeos de contenido sexual de una menor de 16 años y de una mayor de edad, de 18, grabados sin consentimiento. Las dos víctimas que aparecen en los vídeos interpusieron inicialmente la denuncia contra el catalán Ferrán Ruiz y el gallego Juan Rodríguez, que fueron quienes supuestamente grabaron las relaciones sexuales.

El juez instructor también investiga al balear Andrés García que, aunque no grabó los hechos, fue detenido por la difusión del vídeo y porque aparecía en el mismo junto a la chica mayor de edad. Raúl Asencio, el único grancanario investigado, también permanece imputado porque, según su abogado, una testigo aseguró haber visto en el móvil del futbolista el vídeo de contenido sexual.

Ambas partes reconocen que las relaciones que mantuvieron en junio de este año en un recinto hotelero de Mogán fueron consentidas, pero lo que se investiga en esta causa es si los imputados grabaron y difundieron las imágenes con otros miembros del club pese a la negativa de las denunciantes y siendo una de ellas menor de edad.

Asencio fue convocado este miércoles, tan solo unas horas antes de declarar, para jugar contra el Alavés debido a la plaga de lesiones que sufre el Real Madrid, lo que desató polémica en el mundo del fútbol. Finalmente, el club dio marcha atrás y le comunicó el jueves que no viajaría a Vitoria con el primer equipo para el partido, argumentando que era la mejor decisión tanto para el club como para el propio jugador.

Repercusiones en el club

"Es una situación muy delicada para un profesional que ha tenido en todo momento un comportamiento a lo largo de su trayectoria impecable y esperamos que, cuanto antes se termine la investigación y pueda salir de esta situación, será lo mejor para él y también para las personas involucradas en este procedimiento", señaló su abogado. Ospina sostiene que los hechos que se le imputan "no tienen responsabilidad penal" y que Asencio "es una persona que está en un procedimiento en el que no tendría que estar envuelto".

Los investigados declararon este viernes desde los juzgados de Plaza Castilla de Madrid mediante videoconferencia con el juzgado instructor de San Bartolomé de Tirajana, el partido judicial donde tuvieron lugar los hechos. La siguiente fase será el volcado de los teléfonos móviles, que el juez Julio Wood ya ha solicitado a la Guardia Civil para que se practique lo antes posible.